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北屯舊社停車場天井、藍天建構的美景 網紅讚：難以複製的畫框
台中市7月初才啟用的北屯區舊社地下停車場，因為設計佳，又有自然採光的天井與天空藍結合，近來吸引網紅前往取景，也讓台中市停車場未來朝美學空間設計的趨勢更加明確，也增加停車場的新生命。
舊社地下停車場是舊社公園的地下停車場，因為有處景色能隨天空變化的圓形天井而引起注意。天氣晴朗時，只要一抬頭就能看見藍天白雲映照綠樹，變成超人氣的天然畫作，有人甚至形容是「一個無法模仿的畫框」。
經營「潔西愛食記」的網紅潔西，最近走訪了這處地下停車場，她在自然採光的天井拍下青春洋溢的倩影。她也走訪了保持自然生態的舊社公園。公園裡種植很多雞蛋花，花紋也融入停車場的指標系統，讓她十分稱讚，並說「整座公園就是我的攝影棚」。
交通局長葉昭甫說，為因應停車需求，市府將原為平面的北屯區舊社停車場改建成地下二層、地上一層的停車場，並以不破壞公園地面景觀且能與停車場軟硬體相融合為目標，同時打造出兼顧日照與遮蔭的「引光計畫」休憩空間，因此造就了這幅美景。
他說，台中市不僅興建智慧、友善的停車場，還運用人流車潮多優勢地段，進駐大型連鎖超市、健身房、美食餐飲、快閃市集，規畫停車美學空間都獲好評。舊社停車場不僅滿足民眾停車效益，更結合公共藝術與多元設施，創造有「藝」思的公共環境，這也是未來市府興建停車場的取向。
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