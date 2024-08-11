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林郁婷奪拳擊金牌 彰化台版兼六園：名字與金牌相關免費入園
中華拳擊隊女將林郁婷今天在巴黎奧運奪金，讓全台再次沸騰，彰化縣永靖鄉成美文化園為慶祝這是繼羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋之後，為中華隊拿下的第二面金牌，即日起，名字裡有「麟、洋、婷」任一個字的民眾於8月31日前都能享有免門票300元的免費入園優惠。
「台灣拳后」林郁婷今天打敗波蘭選手塞琳梅塔，拿下巴黎奧運拳擊57公斤級冠軍，在連日的性別風波壓力下，國際奧會力挺順利參賽而奪冠，也在頒獎唱國歌時，她激動的落淚的畫面，讓許多守在螢幕前的台灣民眾跟著感動掉淚。
為慶祝林郁婷為台灣爭光，彰化縣成美文化園今天上午也公布再加碼優惠入園參觀，只要民眾名字裡有「麟、洋、婷」任一個字，都能享有免門票300元的免費入園優惠，園區指定商品還享買2送1優惠，大家一起為中華健兒獻上最熱情的掌聲。
成美文化園有台版兼六園之稱，園內遍植百年黑松、真柏、羅漢松、楓港柿等珍貴樹種，有國際名園級別的禪風庭景，還彰化縣定百年歷史建築「成美公堂」。
暑假期間，成美文化園推出「百日紅季－花時間和自己來趟時光旅行」系列活動，有上百棵的紫薇花爭相綻放，成片花海將園區妝點成浪漫的粉紅色，除步行欣賞美景外，還提供各種深度體驗課程，包含漂漆扇、羅黏香彩繪、絹印、植感手作體驗、以及客家醃漬等，讓民眾有豐富的夏日之旅。
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