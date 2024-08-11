鬧烏龍！南投草屯游泳池廠商沒落跑 今起試營運

南投草屯鎮立游泳池經營一波三折，原本宣布今起試營運，但昨一度傳出得標廠商聯繫不上，試營運恐生變。經了解，業者忙於整理環境才一度失聯，業者表示，小池今已能使用，大池後續也會開放，免費試營運至15日，16日將正式營運。

草屯鎮立游泳池興建逾25年，後因921地震受損嚴重，多次停業復建，2020年重新開放，又遭遇疫情，經營情況斷斷續續。不料今年因委外廠商臨時解約，當地公所雖與5月重新招標，但乏人問津，導致今年入夏，泳池仍未能開放。

公所考量，該泳池為露天戶外池、無溫水，全年營運有難度，還有維護、人事及行政等成本，恐入不敷出，影響投標意願，因此7月再度招標，將月租金底價從9800元，調降至100元，成功刺激業者承租意願，最終以月租金2350元標出。

而為抓住暑假尾巴，讓民眾能到鎮立泳池戲水消暑，公所協調得標廠商加速整理環境，業者則預計8月11日試營運，16日正式營業。不料昨天卻傳出，草屯鎮公所聯繫不上得標廠商，尋人確認訊息，原定今起開放試營運恐生變，地方譁然。

草屯鎮公所表示，昨獲通報指泳池業者貼文稱池底積沙，恐無法試營運，而因當下聯繫業者沒接、LINE未讀，但後續聯繫上，確認是大池因連日豪雨要重洗池底，但小池可開放，仍按規畫今試營運，不料卻遭擴大解讀成廠商不見了，相當無奈。