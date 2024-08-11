前市府10億建中央公園停車場 地下三層滲水引公安疑慮

台中市中央公園地下停車場興建經費10億元，但停車場地下3樓地板滲水，目前還在抓滲、補強，有公安疑慮。審計處指出，5年了，仍未完全改善，且損壞的範圍持續擴大。議員楊大鋐指出，這是前市府興建、驗收、營運的工程，要求盧市府「善後」徹底檢查是否涉及公共安全。

台中中央公園位在西屯區水湳經貿園區裡的大型公園，總面積約67公頃。今年來台中市政府舉辦國慶煙火、中台灣燈會、跨年演唱會都在此舉行，每月平均有6、7萬人次到訪。

台中審計處指出，建設局從台中市停車管理處通報中央公園地下停車場地下三樓地板滲水缺失後，未積極督促施工廠商釐清原因及責任歸屬，已5年仍未改善完成且損壞範圍持續擴大。

台中市議員楊大鋐指出，這是前市府留下的「爛攤子」，花大錢但5年來還在「善後」。他說目前還在保固期，要求市府不要只有「補漏」，因徹底檢查基礎工程及停車場結構有沒有公共安全問題，一次解決。

市府表示，中央公園地下停車場在前市府時期興建，規劃地下三層共812格停車位，工程在2017年5月16日完工，同年11月16日驗收合格，2018年8月正式營運。

建設局表示，已委託第三方提出鑑定報告，確認滲水瑕疵屬施工缺失，因施工廠商遲未履行保固責任，建設局已扣押保固金並進行求償訴訟。

建設局指出，為儘快完成修復設計，市府全力加速相關行政程序，預計今年可完成發包並隨即進場修復，讓地下三樓停車場開放使用。

另，審計處指出，未依契約規範對停車收費管理系統設備進行功能測試，就予驗收合格，造成收費系統因無對外連線，無法使用網路。

停車管理處未積極解決停車場無對外連線網路問題，致收費管理系統設備閒置3年6個月均無法使用，多項停車管理設備損壞、閒置。

停管處表示，廠商在2021年下旬布建網路，讓連線設備皆能妥善利用，現已無閒置情形。