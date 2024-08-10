「哨兵魚」上陣！台中查死魚…揪20電鍍業者罰200萬元

台中市近年頻傳河川大規模死魚事件，環保局運用科技監測工具，透過科技監控即時掌握死魚數量，並利用「哨兵魚」監測水質變化。環保局說明，今年上半年頭汴坑溪發生2次大規模死魚事件，環保局立即針對頭汴坑溪集汙區上游的電鍍業地毯式專案稽查、重點流域氰化物監測，累積查獲近20家業者違反水汙法，裁處約200萬元。

環保局指出，環保局積極推動多項科技監測工具，包含水盒子（移動式水質感測器）、自動連續攝錄影監視設備（CCTV）、人工智慧AI死魚辨識即時通報，及事業水管家加強自主管理 。

環保局統計，台中市死魚好發河段為頭汴坑溪（如新仁橋、立仁橋）、柳川、公廳溪（大豐路、雅潭路、大富路）、五福溪（五福路、五福西路）、惠來溪（黎明溝支線）等處，環保局召開跨單位研商、專家學者會議、工業區委託查證、科技工具應用及區域專案稽查等，釐清汙染情況，並通知水利權管單位盡速清理。

環保局表示，今年在頭汴坑溪死魚熱區試驗人工智慧影像AI辨識通報，利用自動連續攝錄影監視設備（CCTV），精確統計死魚數量，即時掌握死魚範圍及數量，讓清理效率再提升。

環保局在頭汴坑溪流域立仁橋詹厝園圳取水口，以及新仁橋下方架設兩處生態「哨兵魚」監測站，利用魚籠飼養現地魚種環境監測，若「哨兵魚」有異樣能立即採樣檢測，釐清死魚主因。至今尚未有因環境汙染導致「哨兵魚」死亡情形。