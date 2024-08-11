中市推紙錢減量 集中焚燒量卻大增

台中市推動宮廟紙錢、線香、鞭炮減量，降低空汙。台中市審計處發現，中市低碳宗教場所認證比率不到7%，立案宗教場所紙錢採購量去年恢復增加趨勢；紙錢集中燃燒清運量不減反增，2021年起逐年提高，去年達到4490公噸，6年來增加29.6%，要求加強推廣。

中市民政局表示，將持續推動紙錢、線香減量，鼓勵「以功代金」、「以米代金」，讓信仰更環保。

台中市審計處審核報告指出，中市各立案宗教場所紙錢採購量，2018年有2680公噸，2021年因疫情大降到1611公噸，去年微幅成長6%、達1704公噸。不過環保局紙錢集中焚燒清運量，從2018年3487公噸到2022年3681公噸，去年大增22％達4490公噸；6年來回收量提高29.6%。

台中市審計處指出，中市低碳宗教場所認證為期3年，2016年首度認證共47家，去年達到71家，其中以焚燒線香、紙錢為主的只有46%，整體認證家數占立案數不到7%，再加上有上千家未立案寺廟、宮廟，整體認證家數太低，部分認證宮廟還被檢舉持續燒紙錢。

中市民政局表示，近3年低碳宗教場所198家，道教占6成、119家；低碳認證不代表不能燒紙錢、線香，曾查獲北區有宮廟露天焚燒紙錢，將持續輔導。

中市環保局表示，目前全市239處宮廟有紙錢集中區；清明掃墓紙錢集中清運量，從去年564.64公噸，今年提高到746.4公噸，民眾接受度提高；市府尊重民俗信仰，將繼續推廣使用大額紙錢，鼓勵以捐款、捐米取代燒金紙。

桃園市審計處查核，桃園2023年推動環保作為寺廟，例如一爐一炷香、設環保金爐、紙錢集中箱等，以合法登記的332家寺廟計算，比率最高為43.07％，加計未立案宗教團體占比只有個位數；去年未立案宗教團體場所違規案62件，以製造噪音、空汙、廢棄物汙染51件為大宗。桃園市民政局表示，將持續宣傳環保作為。