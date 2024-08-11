賴總統訪彰化二林 地方喊話：期待振興偏鄉

賴清德總統昨參觀彰化慈恩老人養護中心，縣長王惠美親自到場，5鄉鎮長照衛福大樓盼中央補助5億元經費，並請中央盡快同意開發二林精密機械園區。賴清德隨後問到場的衛福部常務次長周志浩，周回答說相關經費已呈報衛福部，只要立法院審查通過就能處理。至於二林精機園區，賴清德沒有回應。

賴清德昨到彰化二林，參觀慈恩老人養護中心，品嘗身障者製作的蛋黃酥、無花果，肯定該中心的服務成果。王惠美說，慈恩董事長李金水夫婦設庇護工廠，種植無花果、南瓜等，製成中秋糕餅，縣府年年採購支持。

王惠美話鋒一轉，提及二林是彰化年輕人外流最多的地區，65歲以上長者占27%，縣府和地方推動開發二林精機園區，但中央遲未通過，拜託總統協助，讓二林有新發展。

她又說，感謝衛福部補助16.9億元，加上縣府自籌32.4億元，彰化已布建52處日照中心，其中18幢是整合式衛福大樓，目前中央尚未核准永靖、田尾、埔鹽、和美、大村5處衛福大樓經費，總計10億元，需中央補助5億元，拜託總統協助，不分黨派讓彰化更好更進步。

賴清德致詞時，當場詢問周志浩，周答覆相關經費已呈報衛福部，只要立法院審查通過就能很快處理。賴清德表示，連同長照3.0經費927億元預算，要經過部會編列，立法院審查同意，「一關卡一關」才能通過，他很高興大家用心推動「健康台灣」。

賴清德沒回應王惠美喊話的二林精機園區議題，昨天二林區的二林、芳苑、大城鄉鎮長都到場，期待中央帶動地方產業，振興偏鄉經濟。