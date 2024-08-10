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浪漫七夕搭起鵲橋 彰化市未婚聯誼共20對配對成功

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天七夕情人節，彰化市公所舉辦的未婚聯誼活動，20對配對成功的男女，今晚一起在車站天橋銀色光廊營造的鵲橋，與市長林世賢（前排左5）合照。記者劉明岩／攝影
今天七夕情人節，彰化市公所舉辦的未婚聯誼活動，20對配對成功的男女，今晚一起在車站天橋銀色光廊營造的鵲橋，與市長林世賢（前排左5）合照。記者劉明岩／攝影

今天七夕情人節彰化市公所舉辦的未婚聯誼活動，在浪漫氛圍下，經由精心設計的實境解謎遊戲，120名男女激出愛的火花，共20對配對成功。由於今年未婚男女報名格外熱烈，向隅者眾，市長林世賢說，如果經費許可，今年可研議再辦理，為未婚男女搭起鵲橋，讓有情人終成眷屬。

市公所指出，今年的單身聯誼活動，原定錄取名額男女共100名，開始報名才3小時，男生正取名額即額滿，讓大多數男女直呼可惜，公所後來再增列20個名額，合計120位單身男女。

依報名者資料分析，31到40歲報名者佔6成以上最多，大學以上學歷佔9成，其中有4位博士與25位碩士；女生報名人數最多的職業為教師、醫護人員與公務人員，男生則為工程師、公務人員與技術人員等。

活動從今天下午1點開始，在市立圖書館4樓演講廳報到與分組後，隨即在市立圖書館、八卦山文學步道與彰化市區進行實境解謎活動，讓單身男女快速破冰、牽起友誼的橋梁，除獲得3萬獎金或精美禮品，還藉由活動瞭解彰化市的人文特色，進行一場浪漫與知性的旅程。

下午4點，在彰化生活藝文館進行活動重頭戲─聯誼配對活動，配對成功者頒發配對禮，最後有20對配對成功。市公所表示，如果在2026年12月31日前結婚者，市公所再贈送50吋電視機乙部作為結婚賀禮。

為了替浪漫的聯誼活動加溫，市公所將彰化車站後站廣場搖身變成情人節音樂會舞台，音樂會自下午5點30分開唱，邀請李子森、徐暐翔、晨悠、唐仲彣等年輕藝人偶像，以及彰化市立管弦樂團、國樂團與邵咩爵士樂團等到場演出。

晚上8點，市長林世賢帶領參加活動的單身男女前往彰化車站，並漫步專為單身男女所打造的「幸福鵲橋．銀河光廊」，除參加單身活動的120名未婚男女外，也有很多自行前往的夫婦、家人或情侶，攜手漫步車站天橋銀色光廊營造的鵲橋，為活動掀起最高潮，也是完美的落幕。

彰化市長林世賢頒獲解謎組優勝獎金一萬元。記者劉明岩／攝影
彰化市長林世賢頒獲解謎組優勝獎金一萬元。記者劉明岩／攝影
彰化市公所舉辦的未婚聯誼活動，共有120名男女參加，今天一起用午餐，增加互動機會。圖／市公所提供
彰化市公所舉辦的未婚聯誼活動，共有120名男女參加，今天一起用午餐，增加互動機會。圖／市公所提供
今天七夕情人節，彰化市公所舉辦的未婚聯誼活動，共有120名男女參加。圖／市公所提供
今天七夕情人節，彰化市公所舉辦的未婚聯誼活動，共有120名男女參加。圖／市公所提供
實境解謎遊戲為單身聯誼活動增加趣味性，也提高配對成功的機會。圖／市公所提供
實境解謎遊戲為單身聯誼活動增加趣味性，也提高配對成功的機會。圖／市公所提供

七夕 單身聯誼活動 彰化 情人節

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