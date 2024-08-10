浪漫七夕搭起鵲橋 彰化市未婚聯誼共20對配對成功

今天七夕情人節，彰化市公所舉辦的未婚聯誼活動，在浪漫氛圍下，經由精心設計的實境解謎遊戲，120名男女激出愛的火花，共20對配對成功。由於今年未婚男女報名格外熱烈，向隅者眾，市長林世賢說，如果經費許可，今年可研議再辦理，為未婚男女搭起鵲橋，讓有情人終成眷屬。

市公所指出，今年的單身聯誼活動，原定錄取名額男女共100名，開始報名才3小時，男生正取名額即額滿，讓大多數男女直呼可惜，公所後來再增列20個名額，合計120位單身男女。

依報名者資料分析，31到40歲報名者佔6成以上最多，大學以上學歷佔9成，其中有4位博士與25位碩士；女生報名人數最多的職業為教師、醫護人員與公務人員，男生則為工程師、公務人員與技術人員等。

活動從今天下午1點開始，在市立圖書館4樓演講廳報到與分組後，隨即在市立圖書館、八卦山文學步道與彰化市區進行實境解謎活動，讓單身男女快速破冰、牽起友誼的橋梁，除獲得3萬獎金或精美禮品，還藉由活動瞭解彰化市的人文特色，進行一場浪漫與知性的旅程。

下午4點，在彰化生活藝文館進行活動重頭戲─聯誼配對活動，配對成功者頒發配對禮，最後有20對配對成功。市公所表示，如果在2026年12月31日前結婚者，市公所再贈送50吋電視機乙部作為結婚賀禮。

為了替浪漫的聯誼活動加溫，市公所將彰化車站後站廣場搖身變成情人節音樂會舞台，音樂會自下午5點30分開唱，邀請李子森、徐暐翔、晨悠、唐仲彣等年輕藝人偶像，以及彰化市立管弦樂團、國樂團與邵咩爵士樂團等到場演出。