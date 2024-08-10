台中中友有機小農市集連2周熱鬧開市 企業加碼助弱勢

中興大學有機農業推廣中心與中友百貨攜手今起4天舉辦中友「有機小農市集」，齊集全台30家有機小農展售有機農產品，中友百貨響應ESG回饋社會，今捐贈2萬元加菜金給向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院，森形埔里農莊加碼捐贈有機火龍果10箱（市價5500元）、中興大學也跟進捐贈有機越光米32包（市價7000元）。

中友百貨企畫處經理簡聰政表示，台中中友百貨7年來，每年暑假都舉辦小農市集，今年提升到「有機種植認證」，結合產官學邀集台灣各地有志於推廣有機蔬果的小農們展售，最遠屏東、花蓮小農也來共襄盛舉。

農糧署有機農業科長董蓁表示，台灣在2016年通過有機農業促進法後，耕種面積從6000公頃成長到2.6萬多公頃，佔全台農業3.36％，因不使用化學肥料、農藥，也不使用基因改造，栽種成本高，但價格卻相對穩定，較不受天候影響。

中友「有機小農市集」今明兩天，以及17日、18日連續二個周末共4天在中友百貨1樓廣場舉辦，今天現場設有16攤。桃園楊梅亞植有機農場帶來有機栽種的葉菜，以及動物福利有機雞蛋、有機滴雞精；東勢感恩農場帶來九層塔、空心菜及多種蔬果，還有司馬庫司3顆高麗菜。

花蓮壽豐的淺草堂老闆曾吉生說，連續地震和風災讓花蓮對外交通不便，觀光客銳減，只能透過網路宅配販售，他今天參與市集，先搭火車到台北，再開車到台中，繞了半個台灣，帶來有機山苦瓜茶、刺五加茶等有機商品，呼籲民眾可透過電商宅配支持花蓮在地農業。