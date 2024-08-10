台中中友有機小農市集連2周熱鬧開市 企業加碼助弱勢
中興大學有機農業推廣中心與中友百貨攜手今起4天舉辦中友「有機小農市集」，齊集全台30家有機小農展售有機農產品，中友百貨響應ESG回饋社會，今捐贈2萬元加菜金給向上社會福利基金會附屬台中光音育幼院，森形埔里農莊加碼捐贈有機火龍果10箱（市價5500元）、中興大學也跟進捐贈有機越光米32包（市價7000元）。
中友百貨企畫處經理簡聰政表示，台中中友百貨7年來，每年暑假都舉辦小農市集，今年提升到「有機種植認證」，結合產官學邀集台灣各地有志於推廣有機蔬果的小農們展售，最遠屏東、花蓮小農也來共襄盛舉。
農糧署有機農業科長董蓁表示，台灣在2016年通過有機農業促進法後，耕種面積從6000公頃成長到2.6萬多公頃，佔全台農業3.36％，因不使用化學肥料、農藥，也不使用基因改造，栽種成本高，但價格卻相對穩定，較不受天候影響。
中友「有機小農市集」今明兩天，以及17日、18日連續二個周末共4天在中友百貨1樓廣場舉辦，今天現場設有16攤。桃園楊梅亞植有機農場帶來有機栽種的葉菜，以及動物福利有機雞蛋、有機滴雞精；東勢感恩農場帶來九層塔、空心菜及多種蔬果，還有司馬庫司3顆高麗菜。
花蓮壽豐的淺草堂老闆曾吉生說，連續地震和風災讓花蓮對外交通不便，觀光客銳減，只能透過網路宅配販售，他今天參與市集，先搭火車到台北，再開車到台中，繞了半個台灣，帶來有機山苦瓜茶、刺五加茶等有機商品，呼籲民眾可透過電商宅配支持花蓮在地農業。
簡聰政說明，中友百貨相關企業森形埔里農莊所產的農產品也得到中興大學有機驗證，近年來在B棟13F「生活好品」專櫃販售，培養一群主顧客，並提供給上千名員工及專櫃人員午晚餐。
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