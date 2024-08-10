草屯鎮游泳池明天試營運 廠商發文喊卡後竟失聯！公所傻眼急尋人

南投縣草屯鎮立游泳池經營一波三折，廠商原本宣布明天試營運，今天卻在臉書貼文，表示泳池積沙太多，加上豪雨水質不佳，無法如期在11日試營運。鎮公所得知消息也相當傻眼，但業者關機、LINE也未讀，明天能否營運公所也不確定，希望廠商能主動聯繫，並如期在明天試營運。

草屯鎮立游泳池在25年前興建，但營運不久就遭遇921大地震，結構受損嚴重，多次停業復建，2020年重新開放又遭遇疫情，經營情況斷斷續續。今年廠商臨時解約，草屯鎮公所5月重新招標，底價為月租金9800元。

但鎮立游泳池只有戶外池且無溫水，廠商認為冬季無法經營，還要負責泳池維護和人事、行政成本，可能入不敷出，沒有廠商投標。

鎮公所6月再度招標，將月租金調降到100元，年租金僅1200元，成為話題，詢問電話很多，但最後只有一家廠商投標，並以月租金2350元得標，租約5年。草屯鎮公所完成水質淨化改善工程，業者也表示，最近加強泳池環境整理，將在8月11日試營運，16日正式營業。草屯鎮民也相當期盼，鎮立游泳池能如期重新開幕，抓住暑假尾巴，到鎮立泳池戲水消暑。

不過，今天臉書社群疑似業者貼文，鎮立游泳池整理過程中，因年久未使用，池底積沙太多，清洗不易，且近日豪雨不斷，水質不穩定，無法如期在11日試營運，經等整理完成後擇期再行公告營運時間。

草屯鎮公所主秘朱鴻森說，11日試營運是業者決定，公所已經完成泳池清理和水質改善，這兩天蓄水，水質清澈符合泳池標準，並無積沙等問題。業者並未通知公所將暫停試營運，社群訊息是否正確，公所也不確定，但聯繫廠商，電話關機、LINE也未讀，讓公所相當傻眼。