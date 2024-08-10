快訊

po文解釋帶傷拚奧運不棄賽原因 羅嘉翎寫完又哭了

大馬國防大學6男「拿熨斗燙死同學」7年後全判絞刑 網友直呼：正義審判

公視有黑幕？前董事揭發董事會會議內容不再透明：發言「被消失」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化順澤宮冠軍帽分享「麟洋配」奪金喜氣 追加贈送3千頂

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉順澤宮向「麟洋配」道賀並分享喜氣，今起一連兩個周休二日的上午和下午免費贈送順澤宮帽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉順澤宮向「麟洋配」道賀並分享喜氣，今起一連兩個周休二日的上午和下午免費贈送順澤宮帽。記者簡慧珍／攝影

羽球黃金男雙王齊麟李洋在本屆奧運為我國摘金，彰化縣埔鹽鄉順澤宮分享喜氣，製作2千頂「麟洋配，台灣NO1」順澤宮冠軍帽免費贈送，今上午9點開始分送，有人6點就來排隊，隊伍排到大街上；順澤宮決定追加3千頂，分送時間在順澤宮官網公告。

埔鹽鄉順澤宮日前在官網貼出要送「麟洋配，台灣NO1」順澤宮帽的訊息，出示證件每人一頂，兒童憑健保卡也每人一頂。上午250頂不到1小時分送一空，下午1點起分送情形也一樣熱烈。

順澤宮主委魏信顧說，要與信徒分享麟洋配勇奪冠軍的喜氣。順澤宮總幹事陳守欽進一步表示，順澤宮帽子已送出65萬頂，這次有信徒建議「麟洋配」衛冕摘金，難能可貴，順澤宮應送帽子分享喜氣，本來宮廟覺得搶人家風頭，但埔鹽鄉有一名消防志工曾與王齊麟、李洋同時當選第六十屆中華民國十大傑出青年，分享了順澤宮帽，先前因緣被重提，順澤宮覺得應送帽再度分享喜悅。

陳守欽表示，「麟洋配」順澤宮帽有意象設計，圖案是羽球黃金男雙麟、洋，英文數字NO1代表台灣第一，另有三「點」代表金門、馬祖、澎湖，大家都很感謝這些運動選手為台灣爭光，其實有沒有得獎是另一回事，而是選手真的非常努力，打球拚命勁很令人敬佩。

陳守欽強調，順澤宮帽被稱作冠軍帽，好像伊登戴上就得冠軍，但他相信是伊登努力，有努力就有了依靠，有依靠就有信心，有信心就會成功。

順澤宮明（11）和下個周休二日的上午9點、下午1點都各分送250頂帽子，合計2千頂，另追加3千頂帽子的分送日期和時間在官網公告，送完冠軍帽改送平安帽。

挪威三鐵好手伊登戴彰化縣埔鹽鄉順澤宮運動帽，運動生涯一路長紅，2019年獲得世錦賽三鐵冠軍之後，迄今累計連奪十冠，他的師兄布魯門菲特2022年同來台灣參拜順澤，2023年完封PTO巡迴賽冠軍，順澤宮「帝爺公」加持的名氣更興旺，印有順澤宮大字的運動帽因此被稱作冠軍帽。

奧運 李洋 王齊麟 運動 麟洋配

延伸閱讀

接機奧運金牌男友被批太高調 陳詩媛曝進管制區原因「齊麟說想要第一個看到我」

奧運羽球／希望不要拖累新搭檔 王齊麟：向陳宏麟、李洋請益

奧運羽球／進管制區接機王齊麟被酸 十元：他想第一個看到我

奧運羽球／李洋想選羽協理事長 王齊麟力挺送祝福

相關新聞

彰化順澤宮冠軍帽分享「麟洋配」奪金喜氣 追加贈送3千頂

羽球黃金男雙王齊麟、李洋在本屆奧運為我國摘金，彰化縣埔鹽鄉順澤宮分享喜氣，製作2千頂「麟洋配，台灣NO1」順澤宮冠軍帽免...

彰化5幢長照衛福大樓補助款未核定 賴清德：一關卡一關來過

賴清德總統今到彰化縣參觀慈恩老人養護中心，縣長王惠美到場爭取5鄉鎮長照衛福大樓經費，及協助推廣開發二林精密機械園區，賴清...

「興糕綵列迎七夕」在豐原 廚藝奧林匹克金牌得主打造比翼雙飛糖雕

台中市觀光旅遊局舉辦的「2024台中國際糕豐會」，今天在豐原公老坪「流星花園幸福樂活園區」，安排「興糕綵列迎七夕」活動，...

大雅分局小小警察體驗營今開幕 她撥打20多通電話才幫子女搶到名額

立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢、吳建德、賴朝國共同主辦「熊麻吉小小警察體驗營」，今天在台中市大雅警分局開幕，8梯次共360...

曾獲奧運拳擊國手培訓資格 陶藝家陳金旺用故鄉紅土創作

陶藝家陳金旺長期在家鄉台中大肚山致力紅土陶器創作，他曾在拳擊運動上奪金牌，獲得漢城奧運國手培訓資格；也曾投入新聞工作當記...

台中烏日路樹裂2半倒塌砸2車 警冒雨神救援

台中市烏日區環中路六段昨天下午路樹倒塌，砸中2輛停放路邊的轎車，造成轎車車身受損，所幸無人員受傷。烏日警分局五光派出所員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。