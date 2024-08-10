彰化順澤宮冠軍帽分享「麟洋配」奪金喜氣 追加贈送3千頂

羽球黃金男雙王齊麟、李洋在本屆奧運為我國摘金，彰化縣埔鹽鄉順澤宮分享喜氣，製作2千頂「麟洋配，台灣NO1」順澤宮冠軍帽免費贈送，今上午9點開始分送，有人6點就來排隊，隊伍排到大街上；順澤宮決定追加3千頂，分送時間在順澤宮官網公告。

埔鹽鄉順澤宮日前在官網貼出要送「麟洋配，台灣NO1」順澤宮帽的訊息，出示證件每人一頂，兒童憑健保卡也每人一頂。上午250頂不到1小時分送一空，下午1點起分送情形也一樣熱烈。

順澤宮主委魏信顧說，要與信徒分享麟洋配勇奪冠軍的喜氣。順澤宮總幹事陳守欽進一步表示，順澤宮帽子已送出65萬頂，這次有信徒建議「麟洋配」衛冕摘金，難能可貴，順澤宮應送帽子分享喜氣，本來宮廟覺得搶人家風頭，但埔鹽鄉有一名消防志工曾與王齊麟、李洋同時當選第六十屆中華民國十大傑出青年，分享了順澤宮帽，先前因緣被重提，順澤宮覺得應送帽再度分享喜悅。

陳守欽表示，「麟洋配」順澤宮帽有意象設計，圖案是羽球黃金男雙麟、洋，英文數字NO1代表台灣第一，另有三「點」代表金門、馬祖、澎湖，大家都很感謝這些運動選手為台灣爭光，其實有沒有得獎是另一回事，而是選手真的非常努力，打球拚命勁很令人敬佩。

陳守欽強調，順澤宮帽被稱作冠軍帽，好像伊登戴上就得冠軍，但他相信是伊登努力，有努力就有了依靠，有依靠就有信心，有信心就會成功。

順澤宮明（11）和下個周休二日的上午9點、下午1點都各分送250頂帽子，合計2千頂，另追加3千頂帽子的分送日期和時間在官網公告，送完冠軍帽改送平安帽。

挪威三鐵好手伊登戴彰化縣埔鹽鄉順澤宮運動帽，運動生涯一路長紅，2019年獲得世錦賽三鐵冠軍之後，迄今累計連奪十冠，他的師兄布魯門菲特2022年同來台灣參拜順澤，2023年完封PTO巡迴賽冠軍，順澤宮「帝爺公」加持的名氣更興旺，印有順澤宮大字的運動帽因此被稱作冠軍帽。