彰化5幢長照衛福大樓補助款未核定 賴清德：一關卡一關來過

賴清德總統今到彰化縣參觀慈恩老人養護中心，縣長王惠美到場爭取5鄉鎮長照衛福大樓經費，及協助推廣開發二林精密機械園區，賴清德隨後詢問衛福部常務次長周志浩，周志浩回答說相關經費已呈報衛福部，只要立法院審查通過就能很快處理。

賴清德採納彰化縣信賴台灣姊妹會總會長黃淑娟（彰化縣政府前社會處長）建議，參觀位在二林鎮的慈恩老人養護中心，品嘗養護中心庇護工場身障工作者阿誠手做蛋黃酥及無花果，也觀看身障者照顧的庇護工場果園，相當肯定慈恩老人養護中心的服務成果。

縣長王惠美說，慈恩董事長李金水夫婦希望身心障礙朋友有歸宿，能從工作中取得自信，因此設立庇護工廠，種植的無花果、南瓜等瓜果在中秋節前製作成產品，做成好產品，縣政府年年採購幫身障者建立信心。

王惠美話鋒一轉，談到總統來到的二林地區是年輕人外流最多的地方，65歲以上長者約占27%，縣政府和地方攜手積極推動開發二林精密機械園區，期能留住年輕人在家鄉工作，她特別再拜託總統能協助，讓二林有新發展。

王惠美又說，感謝衛福部補助16.9億元，也謝謝議長謝典林及議員支持縣政府自籌32.4億元，彰化縣已布建52處日照中心，其中18幢是做整合式衛福大樓，目前中央尚未核准永靖、田尾、埔鹽、和美、大村5幢衛福大樓經費，縣政府拜託總統給予協助，並感謝縣籍立委在中央為彰化爭取各項建設及福利，期許不分黨派讓彰化更好、更進步。

賴清德在致詞時詢問衛福部常務次長周志浩，周志浩回答說相關經費已呈報衛福部，只要立法院審查通過就能很快處理。賴清德連同長照3.0經費927億元一併表示，這些經費要經過部會編列，立法院審查同意，「一關卡一關」才能通過，他真的很高興大家用心推動「健康台灣」。