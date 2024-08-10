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「興糕綵列迎七夕」在豐原 廚藝奧林匹克金牌得主打造比翼雙飛糖雕
台中市觀光旅遊局舉辦的「2024台中國際糕豐會」，今天在豐原公老坪「流星花園幸福樂活園區」，安排「興糕綵列迎七夕」活動，以台中糕餅文化為主角，邀請曾獲世界廚藝奧林匹克餐飲競賽（IKA/Culinary Olympics）金牌得主、烘焙女神裴志偉，運用搓、黏、壓、畫、捲等技巧，打造有七夕主題的「比翼雙飛」糖雕作品，不能吃卻很吸睛。
今天開幕式安排「展翅糕飛踩高蹺」、「高空疊疊樂」節目，也邀請台中市身心障礙者福利關懷協會，有製作烘培製作糕餅成員，與裴志偉老師一起參與過招學習。
現場安排親子童樂會，由新象劇團擔綱「馬戲狂想」演出，以逗趣的小丑特技秀帶來滿場驚嘆及笑聲，今天傍晚還有「民歌情人音樂會」。
台中市觀旅局長陳美秀表示，首度創辦的「2024台中國際糕豐會」，以一系列的活動融合百年糕餅文化和代表性旅遊景點，展現出台中的觀光魅力及糕餅和民眾生活的緊密關係，吸引更多遊客來台中旅行。
台中市糕餅公會新任理事長紀旭東表示，糕餅自古以來就常與婚禮、喜慶劃上等號，台中是全台烘焙產業最蓬勃發展的城市，吸引許多外地新人慕名來挑選喜餅。
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