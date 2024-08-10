曾獲奧運拳擊國手培訓資格 陶藝家陳金旺用故鄉紅土創作
陶藝家陳金旺長期在家鄉台中大肚山致力紅土陶器創作，他曾在拳擊運動上奪金牌，獲得漢城奧運國手培訓資格；也曾投入新聞工作當記者，轉身成陶藝家後也大放光彩，曾應福建博物院邀請，以大肚山紅土為基礎的「天然泥的釉惑」到對岸辦個展。
大肚山知名紅土常用在種植花生或蕃薯，當地陶藝家陳金旺對紅土有獨特感情，將它昇華為藝術典藏品，還與大陸建陽水吉、揚州儀征紅土結為姊妹土，發揚台中在地紅土成他另一種使命。
2017年陳金旺曾應福建博物院邀請以大肚山紅土為基礎的「天然泥的釉惑」辦個展，開幕時他帶大肚山紅土和台中市文化局推薦函提到「加強兩地之陶藝交流，以地對地，紅土對紅土，深化友誼。」與建盞的故鄉建陽水吉紅土結為姊妹土；隔二年，器語茶香兩岸茶陶文化交流展在揚州儀征博物館開幕，陳金旺再度以大肚山紅土與儀征紅土做交流，把在地紅土文化發揚光大，他以紅土仿鐵鏽之作在歐洲兩大陶藝雙年展獲獎。
陳金旺被稱為柴燒魔法師，長期致力家鄉大肚山紅土運用於陶器研究與創作，他的奮鬥過程與成就，台中市政府新聞局最新一期「漾台中月刊」探人物特別介紹他；這位從拳擊手、新聞記者到陶藝家的故事。
陳金旺從小喜歡繪畫與工藝創作，他原期待探索美術工藝，最後選擇進入以拳擊聞名的沙鹿高工隨陳森宏教練打拳，取得體保資格到大學，為台中縣在台灣區運動會史上奪第一面拳擊金牌，並獲得漢城奧運國手培訓資格。
他曾婉拒大專院校體育教師聘書，隨父親腳步投身新聞工作，採訪工作接觸許多藝文界人士，他開始嘗試石雕、漆器、陶藝，35歲正式接觸陶藝。
14年前，陳金旺對家鄉紅土的熱情，與妻在沙鹿大肚山打造個人工作室窯谷，陳金旺說，他希望讓更多人感受柴燒工藝之美，和女兒陳融仟規劃陶藝體驗課程，更捏出一隻迷你「犀旺」，已成為他獨特藝術標記；現在看到各種型態的犀牛作品，總會讓人連想到陶藝家陳金旺。
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