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台中烏日路樹裂2半倒塌砸2車 警冒雨神救援

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中烏日環中路六段昨路樹倒塌砸中2輛轎車，警方立即到場冒雨疏導交通，並通知清潔隊移除。記者趙容萱／翻攝
台中烏日環中路六段昨路樹倒塌砸中2輛轎車，警方立即到場冒雨疏導交通，並通知清潔隊移除。記者趙容萱／翻攝

台中市烏日區環中路六段昨天下午路樹倒塌，砸中2輛停放路邊的轎車，造成轎車車身受損，所幸無人員受傷。烏日警分局五光派出所員警立即到場冒雨疏導交通，並通報清潔隊，在下午5時45分倒塌路樹清除完畢，交通恢復順暢。

五光派出所員警何俞曄、張世勳昨天下午3時許獲報到場，冒雨查看，發現環中路六段近中山路一段人行道上的路樹樹身從中裂開，其中一側倒塌，砸中2輛轎車，所幸車內無人。員警隨後擺設三角錐、交通疏導，並聯絡清潔隊到場移除。

台中市警局烏日分局表示，若遇路樹倒塌，請立即撥打110或1999，以利相關單位立即派員處置。另外，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，呼籲行車時請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，確保行車安全。

台中烏日環中路六段昨路樹倒塌砸中2輛轎車，警方立即到場冒雨疏導交通，並通知清潔隊移除。記者趙容萱／翻攝
台中烏日環中路六段昨路樹倒塌砸中2輛轎車，警方立即到場冒雨疏導交通，並通知清潔隊移除。記者趙容萱／翻攝

人行道 台中市 路樹

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