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近10年第2佳！台中今年上半年空氣品質優於全國

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨主持空氣品質改善委員會時，感謝各局處努力持續守護市民健康。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨主持空氣品質改善委員會時，感謝各局處努力持續守護市民健康。圖／台中市政府提供

台中市盧秀燕昨主持空氣品質改善委員會時說，台中今年上半年PM2.5平均值16.9微克，優於全國平均17.0微克，為近10年空氣品質第2佳。改善空氣品質是市府重要政策，感謝各局處努力持續守護市民健康，也提醒中元節將至，民眾可透過環保祭祀及紙錢集中燒等方式，兼顧空氣品質與宗教信仰，誠意不打折。

環保局昨在市府舉行空氣品質改善委員會113年第2次會議。盧秀燕說，市府運用各項設施監測管控空汙，由政府帶頭示範，讓空汙防制從小地方做起，影響力一點一滴累積，比如各局處舉辦祭祀活動減少焚香、降低空汙，持續精益求精。

環保局長陳宏益說明，今年統計至6月止，台中市PM2.5平均值為16.9微克，比全國平均17.0微克低，且為近10年第2佳，市府團隊將持續合作，減少空汙發生，維護空氣品質。

盧秀燕提醒，中元節將至，各界普度，市府尊重民間傳統習俗，但為維護民眾健康及環境品質，呼籲民眾可將紙錢集中後交由清潔隊收運，載至具有完善空汙防制設備的焚化廠煉化，或選擇「以功代金」，將購買金紙的費用透過四大超商化為愛心，捐贈給弱勢族群，不僅做善事，也讓空氣更清新。

盧秀燕指出，絕大部分的市民都很努力維護市容整潔，建立城市形象，若因少數人缺乏公德心製造空汙，就必須依法處罰。希望大家集思廣益加強科技執法，研發本小利多，更加輕巧有效率的取締設備，達到嚇阻不法與改善空汙的效果，落實環保正義。

台中市長盧秀燕昨主持空氣品質改善委員會時，感謝各局處努力持續守護市民健康。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕昨主持空氣品質改善委員會時，感謝各局處努力持續守護市民健康。圖／台中市政府提供

台中市 環保局長 盧秀燕 空氣品質

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