百年龍柱重新上漆將成彩色龍 豐原人驚訝慈濟宮龍柱失去原貌

有近300年歷史的台中豐原慈濟宮廟內和廟埕共有4對觀音山石雕刻的龍柱，有豐原人最近發現，廟埕一對龍柱被重新上漆，將彩繪成彩色龍，民眾擔心失去古蹟龍柱原味；廟方表示，廟埕這對龍柱20年前整修時上漆，漆已滲入龍柱無法處理，只有龍柱的龍體會重新上漆，柱內龍心不變，廟內龍柱也保持原貌。

有豐原人在豐原臉書社團發文和照片說，他看到豐原慈濟宮300年的古蹟龍柱正在重新上漆彩繪，他想請教大家，這種作法好或不好，彩繪是否會抹滅龍柱歷史遺跡和價值；有網友回應，既是古蹟修繕就應尊重專家意見，有人說上漆是一種保養，防止龍柱風化，多數網友建議，古蹟修復前，工法要請教專家。

慈濟宮說明，廟內4對百年龍柱很有歷史價值，但廟埕一對龍柱，20年前震後修繕，當時的漆滲入石中，至今無法處理，這對龍柱的龍體重新上漆，柱內龍心不會上漆，維持原貌。

一名文史工作者說，慈濟宮最具歷史藝術價值文物，其中4對觀音山石雕製的龍柱很重要，三川殿前步口、後步口、正殿、後殿；匠師都是當時修繕會正總理張麗俊於日治大正年間，由全台各地北港、艋舺所敦聘的一流匠師所做，堪稱與北港朝天宮媲美之佳作。