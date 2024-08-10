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百年龍柱重新上漆將成彩色龍 豐原人驚訝慈濟宮龍柱失去原貌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆。記者游振昇／攝影
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆。記者游振昇／攝影

有近300年歷史的台中豐原慈濟宮廟內和廟埕共有4對觀音山石雕刻的龍柱，有豐原人最近發現，廟埕一對龍柱被重新上漆，將彩繪成彩色龍，民眾擔心失去古蹟龍柱原味；廟方表示，廟埕這對龍柱20年前整修時上漆，漆已滲入龍柱無法處理，只有龍柱的龍體會重新上漆，柱內龍心不變，廟內龍柱也保持原貌。

有豐原人在豐原臉書社團發文和照片說，他看到豐原慈濟宮300年的古蹟龍柱正在重新上漆彩繪，他想請教大家，這種作法好或不好，彩繪是否會抹滅龍柱歷史遺跡和價值；有網友回應，既是古蹟修繕就應尊重專家意見，有人說上漆是一種保養，防止龍柱風化，多數網友建議，古蹟修復前，工法要請教專家。

慈濟宮說明，廟內4對百年龍柱很有歷史價值，但廟埕一對龍柱，20年前震後修繕，當時的漆滲入石中，至今無法處理，這對龍柱的龍體重新上漆，柱內龍心不會上漆，維持原貌。

一名文史工作者說，慈濟宮最具歷史藝術價值文物，其中4對觀音山石雕製的龍柱很重要，三川殿前步口、後步口、正殿、後殿；匠師都是當時修繕會正總理張麗俊於日治大正年間，由全台各地北港、艋舺所敦聘的一流匠師所做，堪稱與北港朝天宮媲美之佳作。

文史工作者說，龍柱已被廟方以現代化學油漆粉刷，且要在石雕龍柱粉彩，已嚴重損害古蹟文物，且有可能嚴重傷害石柱本身結構，一旦被粉刷，就無法清除復原，百年文物毀於一夕，他希望豐原人能搶救豐原人的慈濟宮媽祖廟百年史蹟文物。

台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆，廟方表示，廟內二根龍柱不會再上漆。記者游振昇／攝影
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆，廟方表示，廟內二根龍柱不會再上漆。記者游振昇／攝影
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆，廟方表示，廟內二根龍柱不會再上漆。記者游振昇／攝影
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆，廟方表示，廟內二根龍柱不會再上漆。記者游振昇／攝影
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆，廟方表示，廟內二根龍柱不會再上漆。記者游振昇／攝影
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆，廟方表示，廟內二根龍柱不會再上漆。記者游振昇／攝影
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆，廟方表示，廟內二根龍柱不會再上漆。記者游振昇／攝影
台中豐原慈濟宮有近300年歷史，有豐原人最近發現，廟埕二根百年石雕龍柱正重新上漆，廟方表示，廟內二根龍柱不會再上漆。記者游振昇／攝影

古蹟 慈濟 豐原

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