家族內戰 明通製藥張光明任5天董座遭換

台中有86年歷史的老字號製藥廠「明通製藥」上演家族經營權爭奪戰，前董事長張光道家族不滿現任董事長張光明上月開股東會突襲，當上董座；昨天他也開股東臨時會重新改選。前總經理張正德會後說，多數股東決議撤換張光明，由第4任董事長張光雄回任。張光明在任5天就遭撤換，創下歷任6名董座最短任期；張光明人馬未到場，廠方未對臨時股東會發表意見。

「明通製藥」以「明通治痛單」聞名，明通化學製藥由張日通創辦，此後董事長依序為張日通胞弟張西城、張日通兒子張光達、張光雄、張西城長子張光道和張日通二房兒子張光明。張光明目前是骨科醫師，昨天他堅守在工廠內。

張光道遭張光明突襲後，張光雄昨天回擊，原計畫在南屯區工業區廠內開會，廠方貼出公告，宣稱廠區全面噴藥消毒「全面放假1天，不扣薪資」，只能改在福華飯店開會；張光雄陣營稱臨時股東會曾發函給目前經營團隊，不過對方並未出席。據了解，雙方因理念不合放棄溝通。為避免被鬧場，現場有多名戴墨鏡壯碩警衛在場維持秩序。

66.82%股份決議撤換張光明後，眾人到大廳合影，由張正德等人受訪。

張正德表示，明通製藥兢兢業業經營，未料發生家族爭奪經營權紛爭，張光道的堂哥張光明一派結合外部力量，7月自行開股東會改選公司董事會，公司一夕變天，昨天張光雄陣營重新集結，以多數決撤換張光明董事長職務。

現任董事長張光雄將重組經營團隊，已按法律程序將股東臨時會結果函送台中市經發局。