聽新聞
test
0:00 / 0:00

家族內戰 明通製藥張光明任5天董座遭換

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中有86年歷史的老字號製藥廠「明通製藥」上演家族經營權爭奪戰，前董事長張光道家族不滿現任董事長張光明上月開股東會突襲，當上董座；昨天他也開股東臨時會重新改選。前總經理張正德會後說，多數股東決議撤換張光明，由第4任董事長張光雄回任。張光明在任5天就遭撤換，創下歷任6名董座最短任期；張光明人馬未到場，廠方未對臨時股東會發表意見。

「明通製藥」以「明通治痛單」聞名，明通化學製藥由張日通創辦，此後董事長依序為張日通胞弟張西城、張日通兒子張光達、張光雄、張西城長子張光道和張日通二房兒子張光明。張光明目前是骨科醫師，昨天他堅守在工廠內。

張光道遭張光明突襲後，張光雄昨天回擊，原計畫在南屯區工業區廠內開會，廠方貼出公告，宣稱廠區全面噴藥消毒「全面放假1天，不扣薪資」，只能改在福華飯店開會；張光雄陣營稱臨時股東會曾發函給目前經營團隊，不過對方並未出席。據了解，雙方因理念不合放棄溝通。為避免被鬧場，現場有多名戴墨鏡壯碩警衛在場維持秩序。

66.82%股份決議撤換張光明後，眾人到大廳合影，由張正德等人受訪。

張正德表示，明通製藥兢兢業業經營，未料發生家族爭奪經營權紛爭，張光道的堂哥張光明一派結合外部力量，7月自行開股東會改選公司董事會，公司一夕變天，昨天張光雄陣營重新集結，以多數決撤換張光明董事長職務。

現任董事長張光雄將重組經營團隊，已按法律程序將股東臨時會結果函送台中市經發局。

團隊 醫師

延伸閱讀

保健食品致消費者健康受損 小林製藥退出紅麴事業

緬甸政府軍內戰戰況受挫 撤離東部撣邦部分據點

奧運桌球／女單決賽中國內戰 陳夢戰勝球后孫穎莎成功衛冕

小林製藥公布調查報告 明知有青黴菌卻放任不管

相關新聞

北屯「廍子安居」動工 江啟臣、劉世芳針鋒相對

國家住都中心昨天動工興建北屯「廍子安居」社宅，內政部長劉世芳主持動工，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔等人到場。住都...

鄉民希望有活路 中央同意大城不畫設國家級濕地

彰化縣綠能建設開發爭議不斷，日前芳苑鄉千人反對農地種電，並推動畫設國家級濕地，但大城鄉卻不同意濱海地區畫設國家級濕地。彰...

中央蓋社宅 重申地方應都計釋地

內政部要求各縣市整體開發區應提供3%至5%土地給中央蓋社宅，引發地方反彈。部長劉世芳昨天指出，為多元取得土地，除了國公營...

振興谷關梨山觀光 中市祭80萬獎勵金

地震、颱風衝擊台中谷關、梨山觀光。立法院副院長江啟臣昨舉行觀光休閒產業振興會議，討論振興山城觀光方案。中市府近期祭出80...

重劃區讓地 中市：盼計開發成本

內政部要求地方政府在整體開發區內，提供3％至5％土地給中央蓋社宅。台中市都發局表示，中央目前以全區開發面積計算，但市地重...

家族內戰 明通製藥張光明任5天董座遭換

台中有86年歷史的老字號製藥廠「明通製藥」上演家族經營權爭奪戰，前董事長張光道家族不滿現任董事長張光明上月開股東會突襲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。