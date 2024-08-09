罕見牛蛇要價近萬元 公告若無人認領12日開放認養

彰化縣動物防疫所最近受理一隻被補獲的罕見牛蛇，研判有可能是被棄養的寵物蛇，至今日都還未有主人前來認領，而這種無毒的寵物蛇市面上約要價8千到1萬元，動防所表示，如果近日都未有人認領，將於8月12日開放認養，若認養人有二人以上，需抽籤決定。

目前民眾通報抓蛇業務都是由縣府農業處委外處理，今年1到6月共捕獲1375隻，其中以臭青公598隻最多，而列保育類的毒蛇，以眼鏡蛇195隻最多，其次是雨傘節45隻，野生蛇類放歸山林，寵物蛇則接受認領。

最近委外廠商則獲報在二林鎮廣興巷附近捉到一尾近一公尺長的罕見牛蛇，送到動防所處理，據了解，這種無毒寵物蛇為肉食性，市面上要價約8千到1萬元，研判可能是不慎跑出，或是被棄養。

動防所表示，依規定昨天起公告受理失主認領，來認領民眾需持相關證明，如和牛蛇的生活照等以佐證是牛蛇的主人，如果逾5日無人認領，將於12日上午10時開放認養，而今天尚無人出面認領。由於以往曾捕獲黃金蟒開放認養，出現多人都要認養，最後抽籤決定認養人。