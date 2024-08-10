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北屯「廍子安居」動工 江啟臣、劉世芳針鋒相對

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
國家住都中心在台中北屯規畫的「廍子安居」社宅昨天動工，中央、地方致詞時，針對中央、地方興建的社宅戶數現場過招，互不相讓。記者洪敬浤／攝影
國家住都中心在台中北屯規畫的「廍子安居」社宅昨天動工，中央、地方致詞時，針對中央、地方興建的社宅戶數現場過招，互不相讓。記者洪敬浤／攝影

國家住都中心昨天動工興建北屯「廍子安居」社宅，內政部長劉世芳主持動工，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔等人到場。住都中心董事長花敬群致詞說，台中市社宅總計1.5萬戶，在六都排第四，喊話協助找土地。江啟臣回應，台中社宅比雙北少了近1萬戶，「中央在我的選區都沒蓋半戶」，應該要加油。

台中市都發局表示，中市自建社宅總計1萬多戶，目前中央在台中興建約5千戶；若以中市自建的社宅戶數計算，在六都與全國都排第二，僅次於台北市。

花敬群致詞表示，「廍子安居」社宅用地協調很久，感謝前立委、行政院中部服務中心執行長莊競程協助；台中市中央、地方合計社宅有1.5萬戶，在六都排名第四；他喊話「趕快把土地找出來」，社宅戶數要再往上追趕，蓋出連新加坡人都羨慕的社宅。

江啟臣隨後上台說，他去新加坡考察公宅3次，當地8成居民住公宅，台灣社宅需求提高，台中市285萬人口，流動人口超過300萬人，目前社宅1.5萬戶不夠，雙北都比台中多出近1萬戶，「中央在我的選區都沒蓋半戶，但中市府有蓋」。劉世芳隨即在台下，雙手擺在嘴巴兩側喊「沒有土地」。

楊瓊瓔接著上台說，「廍子安居」社宅要感謝盧秀燕市長，以及當時市議員、現任立委的黃健豪，因為原本用地要蓋廍子國中，後來協調一半蓋社宅、一半蓋國中，滿足居住與就學需要。

劉世芳最後上台說，這是台中市戶數最多的社宅，1430戶要花79億餘元，平均每戶成本超過500萬元，但這筆錢在台中買不到1間房，要更積極推動社宅。

劉世芳 台中市 社宅

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