重劃區讓地 中市：盼計開發成本

內政部要求地方政府在整體開發區內，提供3％至5％土地給中央蓋社宅。台中市都發局表示，中央目前以全區開發面積計算，但市地重劃或區段徵收，市府取得的公有土地約5成至5成5，扣除公共設施面積只剩10%至20%，再提供5%給中央，恐不敷開發成本，希望改以區段徵收抵價地、市地重劃抵費地總面積5%計算。

內政部長劉世芳表示，地方提供的社宅土地「不是讓售，而是直接提供給中央蓋」。中市都發局長李正偉說，依中央規畫草案，原本是專案讓售，後來修正為「專案讓售、有償撥用或捐贈」，建議中央採專案讓售、有償撥用，按實際開發成本計算，也要經修法程序推動。

李正偉舉例，若整體開發區面積為100公頃，中央要求提供的社宅面積為5公頃，但實際市府能取得的面積為50至55公頃左右，扣掉道路、公園等公共設施，只剩下10至20公頃，若中央直接拿走5公頃，等於拿走大部分土地，將無法支應開發成本。

中市都發局建議，針對都市計畫變更案，中央應把全區面積5%，修改為市地重劃抵費地總面積或區段徵收配餘地總面積5%，以免開發成本無法回收，或衍生區段徵收或市地重劃範圍不當擴大；都市計畫已審議通過、執行中的區段徵收案，依照法律不溯及既往原則，應不納入提供社宅用地。

李正偉說，建議中央透過法制化程序，修訂區段徵收、市地重劃實施辦法，讓社宅用地取得有相關依據。