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中央蓋社宅 重申地方應都計釋地

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導

內政部要求各縣市整體開發區應提供3%至5%土地給中央蓋社宅，引發地方反彈。部長劉世芳昨天指出，為多元取得土地，除了國公營事業要提出土地清單，也將藉由都市計畫手段，地方在重劃或區段徵收土地的開發過程中，提供一定比率土地蓋社宅；對地方反彈，劉世芳說「多溝通就好」。

劉世芳昨為國家住都中心在台中規畫的北屯「廍子安居」社宅主持動土，再度提及要求地方開發時提供土地給中央蓋社宅的要求。

「不是讓售，而是直接提供給我們來蓋」。劉世芳強調，依法透過公益性手段取得，未來興建社宅後，才能以平價或低價方式，提供給年輕人或經濟弱勢使用；在都市計畫審議過程中，符合公益性原則，藉此取得社宅用地，在都市計畫規範中合法使用。

內政部國土署長吳欣修表示，目前在內政部都委會審議的案子，各縣市在委員會都表示可以配合提供社宅用地；至於都市計畫已完成審議的區域，正在做區段徵收或市地重劃的案子，就要與各縣市溝通協調。

針對中央要求地方整體開發區提供社宅用地，台中市長盧秀燕4月在中市議會曾表示，中央光是台糖土地在台中就有1700公頃，呼籲中央釋出土地蓋社宅，「不要富人搶劫窮人」。

劉世芳昨表示，有需要就一起努力，這是中央、地方政府協力合作的，未來不管透過都市計畫或其他手段，需要幫忙的都會全力幫忙；至於地方反對意見，她強調「我滿有信心的，多溝通就好了，取得土地都是嘉惠當地市民，相信中央、地方政府都是樂觀其成」。

劉世芳說，政府推動居住正義，要讓年輕人、經濟弱勢有房子住，租金補貼、包租代管未來目標為90萬戶，社宅要興建達25萬戶，藉此來平抑房市價格。

「廍子安居」位於台中市北屯區廍子里民，這是台中市人口最多的新興發展區，共規畫1430戶，為台中市戶數最多的社宅，總工程經費79.2億元，預計2028年完工。住都中心表示，這是中央在台中市開工的第7案社宅，也是北屯區第3案。

劉世芳 社宅

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