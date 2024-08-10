鄉民希望有活路 中央同意大城不畫設國家級濕地

彰化縣綠能建設開發爭議不斷，日前芳苑鄉千人反對農地種電，並推動畫設國家級濕地，但大城鄉卻不同意濱海地區畫設國家級濕地。彰化縣野鳥學會昨表示，中央已決議，彰南國家級濕地不包括大城濕地。大城鄉公所回應，大城沒大型工業導致荒涼沒落，對濕地未來用途持保留態度。

芳苑、大城濕地原本是國光石化預定地，後來環團發起全國串連活動，時任總統馬英九宣布不蓋了，但彰南濕地仍未取得國家級濕地身分。

大城鄉村長聯誼會長、頂庄村長許仁寶與芳苑鄉民間社團合作，爭取不畫設國家級濕地。他表示，風雨從上游沖來大量的泥沙，大城濕地地勢越來越高，潮間帶越往外海延伸，很有發展的空間，公告為濕地將被限設開發。

「先顧肚子，再顧佛祖。」鄉長陳玉照說，麥寮村有六輕，如今人口4萬多，國光石化撤案沒開發，大城鄉人口衰退到1.4萬多人，許多人擔心畫設國家級濕地，等於步入「死棋」，無法引入大型開發案；若保留濕地能規畫輕旅行發展觀光，鄉公所可接受，現階段靜觀其變。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，國家公園署8日開會，討論彰南國家級濕地畫設，決議範圍不包括大城濕地，但大城潮間帶就是濕地地形、地貌，就算沒畫設國家級濕地，也不會改變事實；畫設國家級濕地，現在從事的產業都可做，但民眾不相信。

「單一民間社團，不代表全部芳苑人。」芳苑鄉長林保玲強調，濕地以前可以捕魚、養蚵、海牛觀光，畫設國家級濕地後，能夠維持相同的使用，依法不受影響，希望國家級濕地不再被汙名化。