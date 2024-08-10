聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄉民希望有活路 中央同意大城不畫設國家級濕地

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣大城鄉部分地方人士不樂見昔為國光石化場址預定地的大城濕地劃設為國家級濕地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉部分地方人士不樂見昔為國光石化場址預定地的大城濕地劃設為國家級濕地。記者簡慧珍／攝影

彰化縣綠能建設開發爭議不斷，日前芳苑鄉千人反對農地種電，並推動畫設國家級濕地，但大城鄉卻不同意濱海地區畫設國家級濕地。彰化縣野鳥學會昨表示，中央已決議，彰南國家級濕地不包括大城濕地。大城鄉公所回應，大城沒大型工業導致荒涼沒落，對濕地未來用途持保留態度。

芳苑、大城濕地原本是國光石化預定地，後來環團發起全國串連活動，時任總統馬英九宣布不蓋了，但彰南濕地仍未取得國家級濕地身分。

大城鄉村長聯誼會長、頂庄村長許仁寶與芳苑鄉民間社團合作，爭取不畫設國家級濕地。他表示，風雨從上游沖來大量的泥沙，大城濕地地勢越來越高，潮間帶越往外海延伸，很有發展的空間，公告為濕地將被限設開發。

「先顧肚子，再顧佛祖。」鄉長陳玉照說，麥寮村有六輕，如今人口4萬多，國光石化撤案沒開發，大城鄉人口衰退到1.4萬多人，許多人擔心畫設國家級濕地，等於步入「死棋」，無法引入大型開發案；若保留濕地能規畫輕旅行發展觀光，鄉公所可接受，現階段靜觀其變。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，國家公園署8日開會，討論彰南國家級濕地畫設，決議範圍不包括大城濕地，但大城潮間帶就是濕地地形、地貌，就算沒畫設國家級濕地，也不會改變事實；畫設國家級濕地，現在從事的產業都可做，但民眾不相信。

「單一民間社團，不代表全部芳苑人。」芳苑鄉長林保玲強調，濕地以前可以捕魚、養蚵、海牛觀光，畫設國家級濕地後，能夠維持相同的使用，依法不受影響，希望國家級濕地不再被汙名化。

濕地 野鳥

延伸閱讀

彰化芳苑千人反光電 鄉長、退休檢察官帶頭抗議

罕見過境鳥現蹤台灣！鳥友急衝台南北門農地盼一睹「流蘇鷸」

影／藍碳紅樹林有風險 環團籲正視誤植帶來生態重傷

請中央徵收吧！宜蘭五十二甲國家濕地擬畫「其他分區」

相關新聞

北屯「廍子安居」動工 江啟臣、劉世芳針鋒相對

國家住都中心昨天動工興建北屯「廍子安居」社宅，內政部長劉世芳主持動工，立法院副院長江啟臣、國民黨立委楊瓊瓔等人到場。住都...

鄉民希望有活路 中央同意大城不畫設國家級濕地

彰化縣綠能建設開發爭議不斷，日前芳苑鄉千人反對農地種電，並推動畫設國家級濕地，但大城鄉卻不同意濱海地區畫設國家級濕地。彰...

中央蓋社宅 重申地方應都計釋地

內政部要求各縣市整體開發區應提供3%至5%土地給中央蓋社宅，引發地方反彈。部長劉世芳昨天指出，為多元取得土地，除了國公營...

振興谷關梨山觀光 中市祭80萬獎勵金

地震、颱風衝擊台中谷關、梨山觀光。立法院副院長江啟臣昨舉行觀光休閒產業振興會議，討論振興山城觀光方案。中市府近期祭出80...

重劃區讓地 中市：盼計開發成本

內政部要求地方政府在整體開發區內，提供3％至5％土地給中央蓋社宅。台中市都發局表示，中央目前以全區開發面積計算，但市地重...

家族內戰 明通製藥張光明任5天董座遭換

台中有86年歷史的老字號製藥廠「明通製藥」上演家族經營權爭奪戰，前董事長張光道家族不滿現任董事長張光明上月開股東會突襲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。