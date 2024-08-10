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振興谷關梨山觀光 中市祭80萬獎勵金

聯合報／ 記者游振昇／台中報導

地震、颱風衝擊台中谷關梨山觀光。立法院副院長江啟臣昨舉行觀光休閒產業振興會議，討論振興山城觀光方案。中市府近期祭出80萬元獎勵金，觀光署參山處下月起，也將提供50萬元現金券，帶動山城住宿遊客，提振觀光經濟。

0403花蓮地震和凱米颱風讓谷關、梨山觀光休憩產業面臨寒冬，外界誤以為「中橫中斷」，遊客望而卻步，影響在地產業的發展。

江啟臣表示，0403強震後，谷關的住房率受影響，甚至降到只剩下2成，近期中市府、參山處規畫激勵住宿遊客；谷關夏天除了泡湯以外，也可以做森林浴。

參山處說明，目前有3處梨山觀光景點建設，松鶴部落河濱景觀工程、梨山耶穌堂修復工程、谷關捎來步道設施及環境整建；近期提出旅遊獎勵金、在地接駁服務、部落觀光產業輔導，梨山新佳陽部落展演廣場新建工程，預計12月完工。

江啟臣表示，除了發放現金券、獎勵金外，希望參山處在谷關、梨山多規畫活動，可帶動住宿；8月25日梨山舉辦馬拉松活動，在梨山路跑「漫步在雲端」感受不一樣，吸引800多人參加，谷關可以評估類似創新活動；他上周赴日國會外交，日本九州大分透過民間發起，營造整體意象，中市可取經，打造谷關為「台灣由布院」。

住宿 梨山 谷關

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