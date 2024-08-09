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彰化唐伯虎為何「點」秋香？二林官網影片瀏覽逼近3萬人次

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮公所上演唐伯虎點秋香宣導垃圾分類。記者簡慧珍翻攝
彰化縣二林鎮公所上演唐伯虎點秋香宣導垃圾分類。記者簡慧珍翻攝

彰化縣溪州焚化廠今年7月1日加強破袋檢查和全車退運，各鄉鎮市公所無不賣力宣導新政令，二林鎮演出「唐伯虎點秋香」，兩分鐘短片上傳鎮公所官網，1個月瀏覽人次逼近3萬，高居各基層公所官網第一，讓演出人員欣慰「汗水沒白流」。

彰化縣要提高資源回收率，降低垃圾量，環保局規定在進焚化廠前增加破袋檢查次數，一輛清潔車被檢出載運垃圾夾雜可回收資源物達到12個就全車退運。被全車退運後，清潔隊員載回隊部卸下整車垃圾，破袋翻找並重新分類，臭不可抑也苦不堪言。

無論有沒有被全車退運，清潔隊紛紛把為民二次垃圾分類的辛苦照片PO上官網，呼籲民眾配合落實垃圾分類，鄉鎮市長都加入宣導行列，最常見的是半身照加資源回收圖文的圖卡，或拍影片一板一眼示範垃圾分類，唯二林鎮別出心裁，鎮長蔡詩傑和清潔隊合演「唐伯虎點秋香」。

二林鎮公所仿模周星馳電影版的橋段，但由清潔隊員敲打環保樂器，蔡詩傑扮演的唐伯虎跟著節奏念資源回收宣導詞，至於有獨演鏡頭的女主「秋香」，並非男主的意中人，而是握有管理權卻資源回收觀念錯誤，被男主「點」出絨毛玩具、舊衣、包包（鞋子）、棉被都應回收，內衣褲、襪子、泳衣等個人貼身衣物要丟進垃圾車。

二林鎮「唐伯虎點秋香」拍攝當時正值節氣小暑，天氣已相當炎熱，鎮長蔡詩傑台詞最多，求好心切的他事先背熟，又指導「演員」演技及走位，烈日之下眾人除了鞋子現代化，一身漢服行頭，露天拍一上午，個個汗流浹背，不過PO網滿月，今瀏覽人數接近3萬人，眾演員都高興汗沒白流，鎮公所也有意日後官宣要側重影視效果。

彰化縣二林鎮長蔡詩傑扮演唐伯虎，宣導垃圾分類。記者簡慧珍翻攝
彰化縣二林鎮長蔡詩傑扮演唐伯虎，宣導垃圾分類。記者簡慧珍翻攝

垃圾分類 資源回收

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