黑熊學院走出台北 彰化設基地擴大防衛能量

黑熊學院成立3年，首度走出台北市設點，民進黨立法委員陳素月和「彰化新芽連線」籌備黑熊學院彰化基地，今起受理報名，第一站在二林鎮，已有數十名中部青年詢問；陳素月服務處表示，彰化市等鄉鎮可能也開課，打造彰化縣成為中台灣社會韌性與防衛意識的中堅堡壘。

黑熊學院彰化基地預定本（8）月31日借用二林國小開課，不但為彰化縣量身設計客製化的課程，也邀請副總統蕭美琴出席開訓典禮，提升黑熊學院台北市以外第一個基地的重要性。

黑熊學院執行長朱福銘今到彰化縣議員劉珊伶溪湖服務處，他說，彰化縣位在台灣的心臟，希望能在立委陳素月協助下從彰化縣不斷擴大防衛能量，或許防衛能量有些抽象，但過去3年黑熊學院掌握並不斷把先進避難設施與急救技巧引進台灣，當立委陳素月認為這些知識有助彰化縣民，黑熊學院就來彰化設基地。

陳素月介紹黑熊學院的歷史，並說明呼應今年6月賴清德總統宣布成立「全社會防衛韌性委員會」的國家發展戰略，因此與當前台灣民防教育最專業也最具規模的黑熊學院合作成立彰化基地，爭取黑熊學院設立彰化基地，授課內容有軍事科普、資訊與認知作戰、急難救助、基礎避難觀念等四大領域，可應用在日常生活，彰化鄉親就近上課，不必遠赴台北。

黑熊學院彰化基地由陳素月擔任召集人，民進黨中評委洪宗熠出任執行長，二林課程限額200人，報名費每人自付200元，彰化基地補助1千元，結訓可獲臂章和結業證書。