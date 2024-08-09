王惠美率團訪韓國首爾...女議長點名彰化這美食 韓國人很愛

彰化縣長王惠美率團至韓國首爾考察文化藝術場館經營及地方創生運作場域，今天也在代表處的安排下，拜會首爾市議會議長崔好廷，進行交流，王惠美說，2025台灣設計展明年10月將在彰化舉辦，邀請崔好廷議長能到彰化參訪，也期望未來彰化與首爾市有更多合作契機。

王惠美今天率彰化縣府團隊社會處長王蘭心、文化局長張雀芬、行政處長吳蘭梅與縣議員陳玉姬等人拜會首爾市議會，由首爾首位女議長崔好廷與副議長李鍾桓、運營委員會委員長李淑子議員及保健福利委員會委員長金榮玉議員接待，我國駐韓代表梁光中與會，王惠美致贈彰化縣在地的茉莉花茶、織襪與鳳梨酥禮盒，崔好廷也回贈在地特色禮品，雙方相談甚歡。

近年以K-POP及韓劇興起的韓流席捲全球，帶動韓國觀光旅遊，王惠美表示，首爾市非常熱情且是充滿城市魅力與科技人文的國際城市，讓她看見韓流的魅力，也反思翻轉彰化的課題， 希望借鏡首爾市的城市發展經驗，也期望未來彰化能與首爾市有合作契機。

崔好廷表示，對韓國人來說，台灣擁有異國風情的景色、熱情的文化與好吃的美食，韓國人特別喜歡的三明治品牌洪瑞珍，沒想到總店就在彰化縣，希望這次雙方的友誼會面，可以有機會更了解台灣糧倉彰化縣。

崔好廷說，人口減少是台韓兩國共同面臨課題，據她所知，彰化縣65歲以上老年人口約有19%，首爾則約有17.9%，首爾市政府為了應對人口老化，正在推動長者工作崗位、加強健康管理服務、福利系統等政策，也期望透過此次雙方分享經驗，集思廣益，共同解決問題，也期待未來能與彰化縣有更多互動。