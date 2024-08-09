因應風災搶通道路 南投縣府與公所加強機具調度

颱風「凱米」7月襲台，南投縣信義、水里鄉多處道路中斷。南投縣長許淑華今天說，因應風災道路搶通時效，將協調縣府及公所資源協助受創嚴重鄉鎮搶通，建立機制發揮最大效能。

南投縣議會臨時會今天開幕，議長何勝豐指出，颱風「凱米」造成山區土石崩塌、道路中斷，請縣府積極向中央爭取經費加速災修復建工程。

他說，目前仍是颱風季，應要求開口合約廠商在易崩塌山區配置挖土機等機具，方便隨時搶通道路，減少因機具、人力不足而造成山區或偏遠村落道路中斷多天，停水、停電無法進入搶修。

許淑華對此表示，她在風災後縣務議會指示縣府工務處與各鄉鎮公所研議，在颱風侵襲當下就常見的路樹倒塌等情形建立開口契約廠商，除能在颱風來臨前修剪路樹，颱風時也可立即移除倒樹。

針對縣府開口契約廠商，許淑華指出，從通知廠商時間、進駐動工及完成時間、與地方配合度到搶通成效等，都列為評分項目。

許淑華表示，縣府針對「縣轄」道路搶通，鄉鎮市公所則針對公所管轄道路，颱風「凱米」來襲時，她致電各鄉鎮市長全力投入道路維護工作。

她指出，基於全縣一體，公所若人力、機具不足因應，縣府人力、機具有餘裕會調度支援，而縣管多為山區道路，公所人力、機具若有餘裕也希望支援縣府，取得鄉鎮市長共識。