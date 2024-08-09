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日本九州外海強震 盧秀燕X發文「祈禱災害降到最低」

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
日本九州外海強震，台中市長盧秀燕在社群媒體X發文，表達關心慰問。圖／取自盧秀燕X
日本九州外海強震，台中市長盧秀燕在社群媒體X發文，表達關心慰問。圖／取自盧秀燕X

日本九州外海8日下午發生規模7.1地震台中市與九州大分縣、周邊的四國愛媛縣締結友好城市、交流密切。中市府表示，市長盧秀燕得知後，已指示聯繫日本台灣交流協會，並向各友好城市了解災情，盧也第一時間在社群媒體X上，發文「祈禱災害將到最低」。

盧秀燕說，台日交流密切，彼此擁有許多好朋友，尤其台灣與日本同處地震帶上，都重視地震的災害防救，發生災害時互相關懷、適時協助。

盧強調，今年初日本能登半島地震時，台中市第一時間關心日本石川縣、金澤市；4月花蓮外海地震時，也收到來自日本友好城市問候，展現雙方深厚情誼。

中市秘書處長謝佳蓁說，除第一時間聯繫日本台灣交流協會表達關心，市府也聯繫大分、愛媛、宮崎縣，當地目前未傳出重大人員傷亡或災情，因日本後續還有地震預警，將持續了解關切。

謝佳蓁說，台中市在日本有8友好城市、1觀光友好城市、5姊妹區町，在教育、觀光、文化交流密切；愛媛縣「三島高校」去年12月，曾到清水港區藝術中心演出舞動書法；大甲日南車站去年11月與宮崎縣同名的日南車站，締結為姊妹車站，中市府正在與宮崎縣洽談，今年底將正式締結友好城市。

台中市 地震 日本台灣交流協會

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