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青年進駐提案掛零 北斗青創基地縣府燒腦找對策

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府將利用北斗郡守宿舍群設立北斗青創基地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府將利用北斗郡守宿舍群設立北斗青創基地。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府鼓勵青年返鄉創業，先後在彰化市、鹿港鎮成立青創基地和園區，進前南彰化卻不順利，北斗基創基地等了一年都沒青年提案甄選，縣政府近日將再開會討論策略，期待以共創共享理念吸引年輕人進駐。

彰化縣現有的青創基地和園區集中員林市以北，南彰化沒有，古諺「一府、二鹿、二艋舺、四寶斗（北斗）。」縣政府有意選定北斗鎮作為南彰青創基地的起步，勘查數個地點，北斗鎮公所推薦整修過的歷史建築北斗紅磚市場，不需花費太多經費即可進駐創業，縣政府屬意北斗郡守官舍群。

縣政府去年甄選青年提案進駐北斗郡守宿舍群，原則上以修代租，承租者負責修繕日式宿舍，未料截至去年底都沒人提案，彰化審計縣認為未達自訂的「活化建置北斗青創基地並維持營運」關鍵績效指標，要求檢討癥結研謀改善。

青發處指出，去年到現在北斗青創基地進駐條件是自籌經費修繕承租環境，還沒有年輕人提案，不過年輕人越來越能接受共創共享的創業空間，可能一張桌子就是一家公司、一個辦公室，青發處近日將討論對策，參考設在彰化市大成幼兒園的彰化青年職涯發展中心「 N型未來學院」給年輕人容易進駐的可行性。

彰化縣各局處盤點資源推出青創基地和園區，文化局修繕彰化市南郭郡守官舍並委託南郭國小經營，結合彰化師大美術系和藝術家活化再利用，鹿港鎮和興青創基地環境改造去（2023）年獲卓越建設獎，並由民間團體進駐營運，中興莊眷村開放青創產業進駐一段時間目前休園整修；經綠處整合藝術家進駐卦山村美學聚落。

副縣長林田富表示，文化局、青發處都會提出北斗郡守宿舍群轉型為北斗青創基地的方案，待討論後會有進行方向。

年輕人 青創

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