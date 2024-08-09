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北台中青少年暑期研習營舉辦14年美術班 培育許多小畫家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
邁入第14屆的2024北台中青少年暑期研習營，繪畫班今天結訓。圖／台中市甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源提供
邁入第14屆的2024北台中青少年暑期研習營，繪畫班今天結訓。圖／台中市甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源提供

第14屆的2024北台中青少年暑期研習營，籃球與桌球班昨天結訓，繪畫班今天結訓，承辦單位台中市甲安埔愛鄉青年協會理事長吳中源邀家長共同參與成果展，學生作品有速寫家鄉畫作、手作花窗設計等，作品栩栩如生，每位學員都是小畫家。

繪畫班今年在大甲區順天國小舉辦，上月9日開訓，為期5周，有30位學員參加；吳中源邀請教學經驗豐富的美術老師陳慧珊教導手繪、速寫等課程，陳慧珊老師是海墘國小課照藝術特色課程教師，在甲安埔社區大學、中正紀念館等處皆有開課，她帶領學員們速寫家鄉，帶來截然不同的美學體驗。

吳中源表示，14年前為讓青少年有正當休閒，他父親前議員吳敏濟開辦暑期營，籃球與桌球班於昨天結訓，讓孩子能鍛鍊身體、學習團隊合作，今天結訓的繪畫班課程，可讓青少年學習到繪畫的技巧，陶冶心性、培養藝術氣息，也讓他們認識到在地的宗教與地方文化。

王姓學員說，他對畫畫很有興趣，讓他印象最深刻的是，老師教大家畫自己的家鄉鐵砧山太陽門；學員媽媽說，自從孩子上繪畫課後，回家都會和他們分享，以前小朋友經過鐵砧山可能沒有特別的感覺，老師上課時除了教大家畫畫技巧外，還會將地方文化特色做說明，讓小朋友對家鄉的事物有更深一層的體驗。

陳慧珊表示，藝術就在生活中，最好的取材出處就是生活，她除了教導孩子畫畫，也讓孩子從畫畫中認識地方的宗教與文化特色，讓畫作增添靈魂，本次繪畫班有古行星印記、花窗設計、速寫家鄉、字裡藏畫等課程，透過多樣的主題素材讓學生體驗並引起興趣。

朋友 鐵砧山

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