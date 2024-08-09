振興谷關梨山觀光 江啟臣邀公私部門找發展解方

立法院副院長江啟臣昨天邀民代和政府單位舉行觀光休憩產業振興會議，討論振興谷關、梨山等山城地區的觀光休憩產業方案；近期台中市府有80萬獎勵金，參山國家風景管理處也將從下個月起，提供50萬現金券，要激勵住宿遊客，振興地方經濟。

台中山城地區觀光資源豐富，但受到0403地震、凱米颱風影響，谷關、梨山地區觀光休憩產業面臨寒冬，谷關地區聯外道路暢通，卻因位處中橫起點，遭到「中橫中斷」的錯誤訊息影響，更讓民眾望而卻步，連帶影響在地產業發展。

江啟臣邀請台中市議員吳振嘉、古秀英、交通部觀光署參山國家風景區管理處、市府觀光旅遊局等9個單位舉行觀光休憩產業振興會議，站在第一線與在地協會、居民討論觀光振興方案；江啟臣說，谷關沒有災情、道路暢通，希望大家多多支持谷關、多到谷關遊玩。

江啟臣表示，今年5月中他曾邀集相關單位召開會議，討論振興谷關、梨山等山城地區的觀光休憩產業，會中也談論到可舉辦「山谷音樂祭」等類似活動，吳振嘉議員也提出可邀請市府原民會、客委會舉辦「原客音樂會」，昨天會議在地協會提出辦理「大甲溪音樂祭」，這些建議行政單位都可一併納入考量，再統整地方需求後，提出最適合的活動舉辦，配合市府新聞局與觀光旅遊局的行銷宣傳力量，打團體戰才能有加乘效果。

江啟臣表示，0403強震後，谷關住房率一直上不來，甚至降到僅剩兩成，近期市府有80萬獎勵金，參山國家風景管理處也將從下個月起，提供50萬現金券，激勵住宿遊客，可振興地方經濟，要提振谷關觀光，他說谷關夏天除了泡湯外，也可以做森林浴，中市府、觀光署也會提供相關誘因給大家，希望大家多多支持谷關、多到谷關遊玩。

參山處說明，目前共投入3處梨山觀光景點建設，包含松鶴部落河濱景觀工程、梨山耶穌堂修復工程及谷關捎來步道設施及環境整建工程；梨山地區也舉行活動，有「山谷燈光節」、「雲端上的婚禮」及「溫泉淡季行銷」等。參山處也提到，近期也提出「旅遊獎勵金」、「在地接駁服務」、「部落觀光產業輔導」等方式，行銷在地觀光；目前下半年也有原定振興方案執行中，包含持續加強媒體宣傳，提出旅遊獎勵金等，而梨山新佳陽部落展演廣場設施新建工程，也將於今年12月完工。

江啟臣表示，除了發放現金券、獎勵金外，希望參山管理處也可在谷關、梨山規劃更多的活動，吸引民眾參加活動、順帶住宿。8月25日梨山將舉辦馬拉松活動，就是一個很好的例子，台灣很多人都喜歡跑步、馬拉松，在梨山跑步上、雲端上漫步更是不一樣的感覺，這次活動預計有800多人參加，谷關是否也有類似或其他更有創新、創意的活動，請參山管理處跟在地協會、觀光休憩業者可以密切合作、討論，以活動帶動人潮，振興和平地區觀光產業。