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南投災區缺水沒電好多天！議長要求搶修要有充足人力機具

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
凱米颱風強風豪雨橫掃，因土石流、道路坍方，讓台電搶修難度大增。圖／信義鄉公所提供
凱米颱風強風豪雨橫掃，因土石流、道路坍方，讓台電搶修難度大增。圖／信義鄉公所提供

凱米颱風豪大雨，南投山區、偏遠村落因為道路中斷，有的地區停水、停電多日，南投縣議長何勝豐今天要求縣府對於災害搶修合約廠商，人力、物力必須充足，才能有效搶通道路恢復水電供應，不能讓民眾過著沒水、沒電的生活。

南投縣議會今天召開臨時會，何勝豐對於凱米颱風造成南投縣多處地方災情，肯定縣府團隊在災情發生時，能迅速調度人力勘災，截至今天南投縣道路中斷大多已經修復，住宅受損、農損救助都已有救助和安置。

凱米颱風挾帶狂風豪雨，南投縣竹山、鹿谷、信義、水里、仁愛、埔里均因土石流導致交通中斷。南投市貓羅溪暴漲，市區振興、軍功、到內轆地區嚴重淹水。

電力和自來水系統也因災情受損，最高全縣停電5萬5千多戶，尤其是山區和偏遠鄉鎮道路受損嚴重，導致水電搶修困難，台電配合縣府、鄉鎮公所及公路局工務段，搶通道路才能挺進受災地區修復電力。部分山區停水5天，讓居民苦不堪言。

何勝豐說，這次多處鄉鎮道路受損，有賴緊急搶修，恢復水電。不少民眾反映，開口契約廠商無法在時限內完成災害搶修，原因是機具不足、或人力不足，有的道路坍方、土石流嚴重，使用的卻是小型挖土機，導致修復進度緩慢。

道路無法修復，就會影響後續自來水和電力修復，有災民幾天過著停電、缺水的生活，尤其廁所無水可用，讓生活相當不便。縣府的搶修開口契約都是一年一標，希望縣府能要求得標廠商落實，要有足夠的人員和機具，災害後迅速恢復道路通行。

南投縣政府表示，會檢討颱風、豪雨災情，開口契約廠商的執行狀況，尤其是人員和機具的配置，在災情發生後能有效恢復交通，以利台電、自來水公司能快速跟進恢復水電供應，減少民眾不便。

凱米颱風強風豪雨橫掃，因土石流、道路坍方，讓台電搶修難度大增。圖／信義鄉公所提供
凱米颱風強風豪雨橫掃，因土石流、道路坍方，讓台電搶修難度大增。圖／信義鄉公所提供

凱米颱風 南投縣

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