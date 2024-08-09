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昔國光石化預定地劃設「國家級濕地」 彰化兩鄉不同調

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大城鄉部分地方人士不樂見昔為國光石化場址預定地的大城濕地劃設為國家級濕地。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大城鄉部分地方人士不樂見昔為國光石化場址預定地的大城濕地劃設為國家級濕地。記者簡慧珍／攝影

彰化縣綠能建設開發爭議不斷，日前芳苑鄉千人反農地種電，大城鄉卻發出不同意劃設國家級濕地的異議；鄉公所今表示，大城鄉沒大型工業導致荒涼沒落，對於濕地劃設案採保留態度。

大城鄉村長聯誼會長、頂庄村長許仁寶說，大城濕地位在濁水溪出海口，每有風災雨災就從上游沖來大量泥沙，濕地地勢越來越高，潮間帶越往外海延伸，很有發展的空間，一旦公告為濕地將被限設開發，動彈不得，地方民眾希望能有更好的生活，將舉辦活動對外表達濕地地位維持現況不變的心聲。

「先顧肚子，再顧佛祖。」鄉長陳玉照說，民國90年間他擔任鄉公所秘書時支持國光石化開發案，結局是撤案沒開發，麥寮村有六輕，如今人口4萬多，大城鄉沒落到1萬4千多人，他了解許仁寶等村長、鄉民的想法是如果劃設國家級濕地等於步入「死棋」，無法再引入大型開發案，不如維持現況。

陳玉照表示，事情沒絕對，若保留濕地能規畫輕旅行發展大城鄉觀光，鄉公所當然贊成，所以現階段對劃設國家級濕地一案靜觀其變。

大城鄉頂庄村長許仁寶將與芳苑鄉民間社團合作，爭取維持濕地現況不變。芳苑鄉長林保玲強調，「芳苑鄉一個民間社團不能代表全部芳苑人。」她說，濕地可以明智利用，法令規定以前可在濕地上做什麼事，未來也可以做，也就是以前可捕魚、養蚵、海牛觀光，劃設國家級濕地之後能做相同的事，毫不受影響，希望國家級濕地不再被汙名化。

濕地 鄉長

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