昔國光石化預定地劃設「國家級濕地」 彰化兩鄉不同調

彰化縣綠能建設開發爭議不斷，日前芳苑鄉千人反農地種電，大城鄉卻發出不同意劃設國家級濕地的異議；鄉公所今表示，大城鄉沒大型工業導致荒涼沒落，對於濕地劃設案採保留態度。

大城鄉村長聯誼會長、頂庄村長許仁寶說，大城濕地位在濁水溪出海口，每有風災雨災就從上游沖來大量泥沙，濕地地勢越來越高，潮間帶越往外海延伸，很有發展的空間，一旦公告為濕地將被限設開發，動彈不得，地方民眾希望能有更好的生活，將舉辦活動對外表達濕地地位維持現況不變的心聲。

「先顧肚子，再顧佛祖。」鄉長陳玉照說，民國90年間他擔任鄉公所秘書時支持國光石化開發案，結局是撤案沒開發，麥寮村有六輕，如今人口4萬多，大城鄉沒落到1萬4千多人，他了解許仁寶等村長、鄉民的想法是如果劃設國家級濕地等於步入「死棋」，無法再引入大型開發案，不如維持現況。

陳玉照表示，事情沒絕對，若保留濕地能規畫輕旅行發展大城鄉觀光，鄉公所當然贊成，所以現階段對劃設國家級濕地一案靜觀其變。

大城鄉頂庄村長許仁寶將與芳苑鄉民間社團合作，爭取維持濕地現況不變。芳苑鄉長林保玲強調，「芳苑鄉一個民間社團不能代表全部芳苑人。」她說，濕地可以明智利用，法令規定以前可在濕地上做什麼事，未來也可以做，也就是以前可捕魚、養蚵、海牛觀光，劃設國家級濕地之後能做相同的事，毫不受影響，希望國家級濕地不再被汙名化。