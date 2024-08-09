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台中市衛生局關懷高風險婦嬰 獲台灣永續行動獎金級肯定

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局勇奪今年「TSAA台灣永續行動獎」金級佳績，由衛生局長曾梓展（右）領獎。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局勇奪今年「TSAA台灣永續行動獎」金級佳績，由衛生局長曾梓展（右）領獎。圖／台中市衛生局提供

台中市衛生局以「風險我來罩 好孕就來到」，勇奪2024第四屆「TSAA台灣永續行動獎」金級佳績。衛生局長曾梓展說，衛生局2020年起執行國健署「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」，並利用台中市首創「智慧育兒小幫手LINE@」平台，服務逾3219名高風險孕產婦，產檢利用率增至去年100%。

台灣永續能源研究基金會舉辦的「TSAA台灣永續行動獎」，今年共230個單位參獎，總參獎件數達507件方案，昨天頒獎。

曾梓展說，感謝台灣永續行動獎評審委員認可，並感謝台中市致力於推動婦幼健康醫療等相關單位的辛勞付出，盼未來持續攜手提供更優質的照護服務，朝永續且健康宜居城市目標前進。

曾梓展指出，中市府2020年起執行國健署「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」，針對具有健康或社會經濟風險的孕產婦展開一系列服務，包括個案管理、健康指導、到宅訪視及需求轉介等；同時利用台中市首創「智慧育兒小幫手LINE@」平台，提供24小時不間斷且即時更新的母嬰健康資訊，服務逾3219名高風險孕產婦，產檢利用率從2020年75.4%增至去年100%，期望降低高危險妊娠合併症風險及嬰兒早產發生率。

衛生局表示，台中市將繼續推行計畫，並與市府各單位、台中市醫療機構及民間團體等各方攜手，跨域整合協作，為孕婦及嬰幼兒健康而努力，達成聯合國永續發展目標中的「良好健康與福祉」、「減少不平等」以及「建立夥伴關係」。

台中市衛生局首創「智慧育兒小幫手LINE@」平台。圖／本報資料照片
台中市衛生局首創「智慧育兒小幫手LINE@」平台。圖／本報資料照片
台中市衛生局首創「智慧育兒小幫手LINE@」平台。圖／本報資料照片
台中市衛生局首創「智慧育兒小幫手LINE@」平台。圖／本報資料照片

台中市 衛生局 風險

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