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台中市環保局「永續智慧綠森活」獲台灣永續行動金獎
台中市環保局以「永續智慧綠森活」，勇奪今年「TSAA台灣永續行動獎」金獎肯定。台中共設置36處空品淨化區，綠化面積132公頃，每年可吸收二氧化碳約222公噸，今年共46個單位認養，基地認養率、認養面積率均達100%，為六都之冠；台中市連4年推動校園「清淨空氣綠牆計畫」，設置數量全國第一。
環保局說明，環保局積極在閒置空間、裸露地、廠區周圍、國中小學校園，設置空氣品質淨化區或清淨空氣綠牆；環保局分別在西屯區上安國小綠牆及清水區海風里環保公園試辦AI智慧澆灌系統，透過連動空品感測器、土壤感測器、雨感功能啟動相關灑水淨化設施，噴灑頭的位置可機動挪移，隨時因地制宜達到永續利用的目標。
清水區海風里長黃堉睿說，設置AI智慧澆灌系統後節省志工維護時間，也有效節省澆灌用水，與去年同期比較省水達15%，植栽存活率逾95%。
環保局指出，環境教育實踐上，打造全台首創「空品淨化區環境教育桌遊」，可套用至各個空品淨化區，讓學童在遊戲中學習永續生態、愛護自然。
校園「清淨空氣綠牆計畫」，大里區立新國小張姓學生表示，眼睛要多休息，可觀賞綠色植物，若砍伐樹木空氣品質則會變差；校長蔡添元表示，是政府德政，能申請到計畫，讓學校整體環境進一步綠美化。
環保局長陳宏益表示，台中市積極因應國際永續零碳趨勢，一直以來致力於「低碳、生態、永續」願景，未來除落實空品淨化區維護管理，鼓勵企業響應共同認養，同時持續發展AI智慧，讓台中市成為智慧化永續城市。
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