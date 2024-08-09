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廢土集團入侵台中外埔 警上砂石車逮人

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中外埔農地遭人承租後，開挖回填營建廢土，警方獲報後逮人，全案擴大追查。圖／警方提供
台中外埔農地遭人承租後，開挖回填營建廢土，警方獲報後逮人，全案擴大追查。圖／警方提供

黃姓男子假藉園藝栽種，向台中外埔農民承租4分農地，卻雇用怪手在農地挖出大坑，再雇30多輛砂石車回填廢土、建材，警方上月底獲報後，派大批警力到場圍捕，攔下3輛砂石車，有駕駛見警方到場遲不下車，員警還爬上砂石車。警方依道交條例開罰4萬至8萬元。環保局表示，將追查幕後集團，初判回填物為營建廢土，將要求復原。

警方調查，上月18日黃姓男子以每月5萬元高於行情價格，向不知情的張姓農民承租外埔區廍子段附近4分地，再雇用怪手將農地挖出多個大坑，7月22日由10多輛大型砂石車，將廢棄土方、建材廢料等傾倒在坑洞內，再回填土方。

有居民發現後報案，警方發現農地滿目瘡痍，懷疑遭汙染，現場還有1輛怪手，研判該廢土集團可能再犯案；上月29日黃嫌再度召集30多輛來自各地的砂石車，在大安溪南岸堤防道路石頭公園集結，路過民眾報警後，所長黃益全率隊攔查。

警方表示，當時砂石車司機見大批警車出現，隨即鳥獸散，有3輛砂石車遭警方包抄攔停，3名駕駛還鎖上車門拒不下車，員警跳上砂石車，最後駕駛才下車接受盤查；警方依道交條例，載運砂石土方專用車輛未合於規定，開罰4萬至8萬元，再依貨物滲漏、飛散等，開罰3千至1.8萬元。

環保局表示，3名司機未攜帶合法土方來源證明，將依法開罰並擴大追查幕後集團，及要求將農地恢復原狀；初步研判，回填物為營建廢土，無其他化學或有機物質，後續將採樣鑑定。現場圍觀親見到砂石車司機遭警方開罰，直說「罰得好」。

警方呼籲，土地出租人未善盡管理義務，依法出租人得負起恢復原狀責任，環保清除費用上看百萬至千萬，呼籲地主出租前要謹慎；警方將擴大追查。

環保局 砂石 農地

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