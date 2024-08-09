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凱米重創…能高越嶺道西段、天池山莊 封閉至年底

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投報導
南投仁愛能高越嶺道西段多處崩塌，已看不出路徑，將封園整修至年底。圖／林業署南投分署提供
南投仁愛能高越嶺道西段多處崩塌，已看不出路徑，將封園整修至年底。圖／林業署南投分署提供

南投仁愛能高越嶺道西段是熱門登山路線，凱米颱風過境後，林業保育署南投分署踏勘發現，沿線步道、橋梁損壞嚴重，部分路段持續有崩塌落石，能高越嶺道西段及天池山莊將延長休園至12月31日；日月潭周邊步道水社大山等處，部分路段遭土石覆蓋、路基流失，多數禁止進入，至少要封閉到9月底。

能高越嶺國家步道西段在國內登山界頗負盛名，路線上天池山莊有「五星級山屋」之稱，是攀奇萊南華、能高安東軍路線的重要住宿場所；日前因凱米颱風休園，風災後考量登山安全，原訂8月10日開放，昨再公告延長暫停開放時間。

林業署南投分署指出，能高越嶺國家步道西段去年至今，接連受杜蘇芮、卡努及403花蓮地震等天災，沿線步道設施損壞嚴重，經修復開放，7月底又遭凱米颱風侵襲，經現場踏勘確認，沿線1座橋梁受損、1座橋梁及6座棧道被沖毀；0至1K、3.2至4K、6K、10K等5處上下邊坡持續崩塌落石，登山通行恐受阻、有安全疑慮。

該分署表示，西段0至1K地質破碎，常因極端氣候坍方，將整修地質相對穩定的雲天宮入口路線，取代原主線0至1K，並復建主線3K至13.2K易崩塌路段，以維持全線暢通；能高越嶺道西段封閉期間，天池山莊同樣暫停開放，原已核准住宿遊客，將可全額退費。

凱米颱風造成日月潭登山步道受損，水社大山位於日月潭青年活動中心的登山口，遭土石流覆蓋，附近林地大面積崩塌；日管處將會同相關單位會勘後，研擬崩塌地整治及步道維修計畫再開放；頭社後尖山步道、水沙連古道部分路段也受損嚴重，貓囒山共用步道、松柏崙步道的下邊坡土石流失，目前都在封閉中。

凱米颱風 崩塌 橋梁

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