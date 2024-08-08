農業部公告 台中全市農產全品項納入現金救助
颱風凱米造成台中農民損失嚴重，農業部今天公告，台中市農產全品項納入救助範圍；民進黨立委何欣純今天表示，她日前赴多區會勘，爭取台中市開放農產全品項救助，盼助農民度難關。
農業部今天發布公告，台中市為辦理民國113年颱風凱米農業天然災害現金救助地區，本次辦理現金救助地區為台中市全市，救助項目農產業全品項，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助。
何欣純今天透過新聞稿表示，許多農作物被颱風凱米的強風豪雨給破壞，農民叫苦連天；颱風過後，她會勘太平、北屯等多處受災區域，發現香蕉、竹筍等作物遭受嚴重損害，現場即成功爭取納入救助範圍，但還有一些作物也有受損，卻未列入補助品項中，導致農民無法獲得應有救助。
何欣純提到，她一再籲請中央全力支持台中農民，只要受損範圍超過20%即應給予補助，並且要求加速作業流程、從寬認定、簡化申請程序，以全面照顧台中市農民，確保農民能盡快獲得援助、恢復生產。
何欣純說，感謝中央開放台中市農產全品項救助，這對台中農民是很大保障，未來會持續協調中央地方齊心協力，讓農民生活更好。
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