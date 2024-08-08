亞太暨台灣永續行動獎 中市連2年獲選宜居城市

「2024亞太暨台灣永續行動獎」今天頒獎，中市連2年獲得宜居永續城市獎，永續行動獎也獲得23座獎項。中市府表示，10日前市府在亞太永續博覽會設置攤位，一同分享永續減碳成果。

台中巿府今天發布新聞稿表示，台灣永續能源研究基金會舉辦的「2024亞太暨台灣永續行動獎」評選，今天舉辦頒獎典禮，中市在永續行動獎獲得1特優8金8銀6銅共23座獎項，並連2年獲得宜居永續城市獎Outstanding City，由市府秘書長黃崇典率獲獎局處出席。

黃崇典表示，宜居永續城市獎方面，台中以「幸福永續、富市台中2.0」為主題，評比內容包括都市規劃與管理、永續運輸系統、文化與自然遺產、自然生態保護、包容、安全與綠色的公共空間、社會住宅、氣候行動績效及推動自願檢視報告等9項評比構面，中市展現包容、安全、韌性及永續等特質獲獎。

永續行動獎部分，中市永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉指出，中市囊括經濟發展、社會共融及環境永續等，共計12個局處獲獎。農業局以「強化農安、守護食安」參獎，推動多元作物有害生物綜合管理，建構友善作物栽培環境，讓2023年農藥殘留抽驗檢測合格率達9成5以上，獲得永續行動獎特優。

黃晴曉提到，在無障礙交通接送服務、醫療衛生、閱讀推廣及氣候行動等計畫方案，也獲得8項金獎，加上推動性別平權、氣候變遷調適、太陽能光電球場及長者照護等成果，也獲得8項銀獎，彰顯台中打造宜居永續城市成果。

黃崇典說，中市於今年亞太暨台灣永續行動獎整體表現亮眼，8日至10日市府參與「2024亞太永續博覽會」，在台北世貿一館登場，民眾只要到中市展攤，體驗互動設施就可獲得限量活動宣導品，一同分享永續減碳努力成果。