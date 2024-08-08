快訊

日九州宮崎規模7.1強震傳災情 2機場急封跑道！航廈內玻璃碎滿地畫面曝光

奧運跆拳道／離場時行走不便！羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

花蓮下午5:36規模4.4地震！最大震度3級 9縣市有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

父親節自己表演當主角 豐原長青元氣學堂長者換裝唱戲曲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動。圖／豐原長青元氣學堂提供
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動。圖／豐原長青元氣學堂提供

台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動，男性長者換上歌仔戲服，表演「身騎白馬」戲曲，自己的節日自己表演當主角，女性長者親手製作卡片送老朋友，祝他們父親節快樂。

學堂內幽默風趣的陳姓男長者，妻子早逝，他父代母職，獨力撐起一個家、撫養二名子女，是孩子們心中最強大的依靠；去年他到學堂，與大家熱絡互動後，詼諧的言語也變多，學堂的課程多元，讓他從一周上課二天，調整一周上課三天。

豐原長青元氣學堂組長王子勻表示，大家都想給爸爸們一個不一樣的禮物，因此一起規劃特別的父親節活動，讓男性長者換裝成為今天的主角，站上舞台展現自信與成就感。

台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動。圖／豐原長青元氣學堂提供
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動。圖／豐原長青元氣學堂提供
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動。圖／豐原長青元氣學堂提供
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動。圖／豐原長青元氣學堂提供

父親節 豐原

延伸閱讀

歡慶父親節！鞋全家福即日起至8月12日全面85折

奧運跆拳道／「女神級裁判」巫雨庭驚艷國際 巫爸爸：父親節最好的禮物

鏤空、動感或時髦？TISSOT新表 情人、父親節一次購足

父親節遺憾！桃園38歲交警騎車上班遭左轉車撞上 送醫不治

相關新聞

父親節自己表演當主角 豐原長青元氣學堂長者換裝唱戲曲

台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動，男性長...

電腦常當機太崩潰！彰化家扶田中服務處今獲捐贈 設備全面升級

電腦繪圖即將完成忽然當機很令人崩潰，彰化家扶中心田中服務處今受贈筆電等全新設備，新住民親子共學班、周末電腦班和大專生暑期...

中友埔里農莊開發案...民憂搶水 自組調查小組監測水位

中友百貨相關企業埔里農莊在南投開發大型旅館及遊憩區，屢遭地方控訴未環評就開發破壞環境，且恐致地下水源枯竭。居民今串連環團...

江啟臣考察中橫便道持續推復建 希望恢復省道規格

中橫公路通車已24年，是梨山居民返家的重要道路，但地形險峻，開路難度高，開闢期間有多名開路先鋒因故犧牲，其中225名安奉...

彰化田中第一市場新建只差臨門一腳 鎮公所準備資料衝刺

彰化縣田中鎮本屆鎮長選舉決勝關鍵議題的第一市場改建案，進入細項變更設計審查階段，若順利通過，可望今年底前發包，興建三樓半...

「彰化停車GO」App下架 全縣僅員林有LED顯示停車位數

彰化縣政府去年下架「彰化停車GO」App，到現在沒開發新應用軟體，縣內僅員林市停車熱點有顯示「尚有停車位」設施；縣政府今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。