父親節自己表演當主角 豐原長青元氣學堂長者換裝唱戲曲

台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動，男性長者換上歌仔戲服，表演「身騎白馬」戲曲，自己的節日自己表演當主角，女性長者親手製作卡片送老朋友，祝他們父親節快樂。

學堂內幽默風趣的陳姓男長者，妻子早逝，他父代母職，獨力撐起一個家、撫養二名子女，是孩子們心中最強大的依靠；去年他到學堂，與大家熱絡互動後，詼諧的言語也變多，學堂的課程多元，讓他從一周上課二天，調整一周上課三天。