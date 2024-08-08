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父親節自己表演當主角 豐原長青元氣學堂長者換裝唱戲曲
台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動，男性長者換上歌仔戲服，表演「身騎白馬」戲曲，自己的節日自己表演當主角，女性長者親手製作卡片送老朋友，祝他們父親節快樂。
學堂內幽默風趣的陳姓男長者，妻子早逝，他父代母職，獨力撐起一個家、撫養二名子女，是孩子們心中最強大的依靠；去年他到學堂，與大家熱絡互動後，詼諧的言語也變多，學堂的課程多元，讓他從一周上課二天，調整一周上課三天。
豐原長青元氣學堂組長王子勻表示，大家都想給爸爸們一個不一樣的禮物，因此一起規劃特別的父親節活動，讓男性長者換裝成為今天的主角，站上舞台展現自信與成就感。
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