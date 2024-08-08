電腦常當機太崩潰！彰化家扶田中服務處今獲捐贈 設備全面升級

電腦繪圖即將完成忽然當機很令人崩潰，彰化家扶中心田中服務處今受贈筆電等全新設備，新住民親子共學班、周末電腦班和大專生暑期課輔班推派代表，感謝財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會不但長期捐款，又升級田中服務處的電腦教室功能；鄭姓受扶助學童說，一想到電腦不再當機就很高興。

彰化家扶田中區扶幼委員會主委邱淑慧表示，2008年起迄今，謝言信謝林玉鶯文教基金會關懷彰化家扶長達16年，除了捐贈助學金、兒童圖書，還先後捐贈電腦主機、螢幕、滑鼠鍵盤組、電競耳機麥克風、網路攝影機、隨身碟、標籤機、網路與繪圖版等電腦教室設施設備給家扶二林服務處、田中服務處，又提供免費網路，培植偏鄉家扶兒數位應用能力，縮減數位城鄉落差的義舉令人「足感心」。

立法委員謝衣鳯兼任基金會執行長，她說，她的祖父、祖母重視教育，也關心縣內孩子的教育，所以她的母親鄭汝芬、弟弟謝典林和她都把選舉補助款捐給以她祖父母為名的文教基金會，因電腦學習與發展已是現今重要領域，她們贊助經費協助彰化家扶二林及田中服務處建立電腦教室，也引進公私部門汰換的電腦給家扶兒使用，希望受扶助孩子學有所成，日後回饋社會。

鄭姓學童表示，到田中家扶上電腦課，他非常開心學到繪圖、轉印等技術，但用到一半電腦當機真的很難受，他感謝「謝衣鳯姐姐」捐贈全新設備，以後上電腦課就不會再當機。

阮姓越南籍家長說，來到台灣不熟悉中文與文化，幸好有家扶親子共學班使用電腦上課學中文、上網瀏覽和搜尋與台灣文化有關的知識，可是電腦較舊常常跑不動或當機，能有新電腦設備可用真的很高興。