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電腦常當機太崩潰！彰化家扶田中服務處今獲捐贈 設備全面升級

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中區不是立法委員謝衣鳯選區，但財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會關懷偏鄉，捐贈電腦教室設備給彰化家扶中心田中服務處。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中區不是立法委員謝衣鳯選區，但財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會關懷偏鄉，捐贈電腦教室設備給彰化家扶中心田中服務處。記者簡慧珍／攝影

電腦繪圖即將完成忽然當機很令人崩潰，彰化家扶中心田中服務處今受贈筆電等全新設備，新住民親子共學班、周末電腦班和大專生暑期課輔班推派代表，感謝財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會不但長期捐款，又升級田中服務處的電腦教室功能；鄭姓受扶助學童說，一想到電腦不再當機就很高興。

彰化家扶田中區扶幼委員會主委邱淑慧表示，2008年起迄今，謝言信謝林玉鶯文教基金會關懷彰化家扶長達16年，除了捐贈助學金、兒童圖書，還先後捐贈電腦主機、螢幕、滑鼠鍵盤組、電競耳機麥克風、網路攝影機、隨身碟、標籤機、網路與繪圖版等電腦教室設施設備給家扶二林服務處、田中服務處，又提供免費網路，培植偏鄉家扶兒數位應用能力，縮減數位城鄉落差的義舉令人「足感心」。

立法委員謝衣鳯兼任基金會執行長，她說，她的祖父、祖母重視教育，也關心縣內孩子的教育，所以她的母親鄭汝芬、弟弟謝典林和她都把選舉補助款捐給以她祖父母為名的文教基金會，因電腦學習與發展已是現今重要領域，她們贊助經費協助彰化家扶二林及田中服務處建立電腦教室，也引進公私部門汰換的電腦給家扶兒使用，希望受扶助孩子學有所成，日後回饋社會。

鄭姓學童表示，到田中家扶上電腦課，他非常開心學到繪圖、轉印等技術，但用到一半電腦當機真的很難受，他感謝「謝衣鳯姐姐」捐贈全新設備，以後上電腦課就不會再當機。

阮姓越南籍家長說，來到台灣不熟悉中文與文化，幸好有家扶親子共學班使用電腦上課學中文、上網瀏覽和搜尋與台灣文化有關的知識，可是電腦較舊常常跑不動或當機，能有新電腦設備可用真的很高興。

彰化家扶田中服務處收到電腦教室廣播系統、筆電、投影機、投影布幕各一組和7部電腦螢幕，彰化家扶主任王震光說，家扶扶助弱勢的家庭和孩子，得到全新電腦設備可強化數位學習環境，改善弱勢兒少的電腦技能與AI競爭力。

財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈電腦教室設備給彰化家扶中心田中服務處。記者簡慧珍／攝影
財團法人謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈電腦教室設備給彰化家扶中心田中服務處。記者簡慧珍／攝影

家扶中心 彰化 謝衣鳯

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