中友埔里農莊開發案...民憂搶水 自組調查小組監測水位
中友百貨相關企業埔里農莊在南投開發大型旅館及遊憩區，屢遭地方控訴未環評就開發破壞環境，且恐致地下水源枯竭。居民今串連環團要求縣府嚴格把關，並成立地下水位調查小組，將收集水位監測數據，供環評比照參考。南投縣環保局表示，依環評相關規定審查辦理；業者表示，4月已展開水位監測將依法辦理。
守護台灣白魚永續棲地自救會指出，埔里農莊在一新、廣成、合成三里收購大面積土地，分別規畫占地達8公頃的「一新旅憩設施用地」、逾14公頃的「埔里農莊茶品休閒農場」及約114公頃的「里山森活度假村」，總開發面積逾130公頃。
地方控訴，該企業將應整體納入環境審查的大範圍開發，分割成3個開發案疑藉此規避環評，且未經環評就開挖濫伐山林，遭縣府、水保局等累計裁罰達190萬元，嚴重威脅山坡土石安全，破壞珍稀魚種台灣白魚棲地，也恐衝擊當地用水。
一新里長林宥岑說，台灣白魚棲地上游的刣牛溪，過去颱風豪雨後3天內就能恢復清澈，但這次凱米颱風後卻是過了1周仍呈現黃濁色，足見大規模開發致使土砂流失，溪水黃濁時間變長，劣化甚至掩埋白魚棲地，嚴重影響下游生態環境。
而當地無自來水，仰賴地下水支應民生及灌溉用水，近年極端氣候已見旱況，埔里農莊又興建大型旅館，大量遊客恐超抽搶水，地下水資源將更枯竭，衝擊生態及民眾用水，要求業者進行水位調查，縣府也該嚴格把關，不能草率通過環評。
監督施政聯盟、荒野保護協會、台灣水資源保育聯盟等環團也到場聲援，要求縣府不能放任大規模開發案切割送審規避環評，落實監督業者於今年起針對豐枯水期及四季進行整體地下水位調查，收集至少2年監測數據，才能進入環評審議。
監督施政聯盟召集人陳椒華進一步表示，為督促縣府及環評委員嚴格把關，當地今成立地下水位調查小組，她也教導居民如何量測水位，紀錄該區域現有的水井豐枯水期變化，未來將可對照業者所提水位監測資料，並供環評會議比對參考。
南投縣環保局表示，將依「開發行為環境影響評估作業準則」規定，要求地下水位的監測資料，如蒐集既有具代表性之資料，應收集前2年的資料；如開發單位自行現地調查，則是資料送審前一年，每日1次，至少3次，開發單位應符合上述監測頻率之規定。至於自救會希望監測頻率超過法令規定部分，由開發單位自行評估是否配合辦理。業者則表示，今年4月已展開水位監測，後續依法辦理。
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