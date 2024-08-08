國道泰安服務區明天熱鬧 OPEN將擔任防詐暨交通安全宣導大使

國道公路警察局第三公路警察大隊明天上午10時30分，將在國道一號北向泰安服務區前廣場，舉辦防詐暨交通安全宣導活動，OPEN將及LOCK將擔任此次防詐暨交通安全宣導活動大使，現場備有防詐165的「主題氣球拍照框」提供民眾拍照打卡，同步上傳至Facebook個人頁面還可獲得限量斑馬小汽球。

為提升國人對詐欺犯罪有更多的認識，強化國道交通安全知識，第三大隊明天上午10時30分在國道一號北向泰安服務區前廣場，聯合第四、五、七、八等大隊、高速公路局中區養護工程分局及邀請名製作人周遊(阿姑)夫妻、｢周遊獅子會」、「帝寶工業股份有限公司」、「冰粽發明館」與「統一超商股份有限公司」等多個單位，攜手宣導反詐及交通安全。

由阿姑、OPEN將及LOCK將擔任此次防詐暨交通安全宣導活動大使，並有愛瑪創藝表演藝術工作室的小朋友，及三大隊泰安分隊警員簡珮伃自彈自唱等活動，現場備有精心設計防詐165的「主題氣球拍照框」提供民眾拍照，同步上傳至Facebook個人頁面還可獲得限量斑馬小汽球。