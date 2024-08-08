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常春醫院到彰化社頭無醫村開診 長者可在地就醫

中央社／ 彰化8日電

彰化縣社頭鄉湳底村為無醫村，長者就醫、拿藥都不便，常春醫院即日起於該村開辦「西醫巡迴醫療」，每週四由醫療團隊到村裡看診、開藥，讓長輩免於奔波，預計試辦到年底。

常春醫院院長汪國麟今天告訴媒體，湳底村屬於醫療資源不足地區，沒有診所和藥局，且老年人口多，每週四將由他率領藥師、護理師等醫療團隊到湳底社區活動中心開辦門診。

具內科、復健科等專科的汪國麟說，提供感冒、腹瀉、疼痛等一般輕微症狀及慢性病看診，現場也有藥師開藥，原則上民眾可立即拿到非特殊需求藥物，不必舟車勞頓到大醫院就診。

門診今天下午開辦，許多在地居民前來看診。蕭姓女子說，年邁母親上午肚子痛腹瀉，可以就近看醫生實在很方便。

湳底社區發展協會總幹事劉景滄說，村裡長輩多，時常要自己搭客運去看醫生，但班次少，如遇天候不佳不僅安全堪憂，也影響長輩就醫意願，常春醫院到此巡迴醫療，終於改善長輩就醫問題，對於患有三高等慢性病長者更加便利。

常春醫院社區專員黃堂煒表示，巡迴醫療除增加長者就醫可近性及便利性，更提供完整醫療照護，針對患者進行疾病個案管理，增進病人健康及個別化服務，同時強化民眾對慢性疾病防治及用藥安全提升。

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