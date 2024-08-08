江啟臣考察中橫便道持續推復建 希望恢復省道規格

中橫公路通車已24年，是梨山居民返家的重要道路，但地形險峻，開路難度高，開闢期間有多名開路先鋒因故犧牲，其中225名安奉在梨山饗堂；中橫便道卻因強震、風災摧毀，導致道路關閉，直至2012年公路局搶通成「中橫便道」，採限制通行方式提供在地民眾使用；立法院副院長江啟臣今天考察中橫便道，力拚恢復省道規格。

立法院副院長江啟臣今天和台中市議員吳振嘉到中橫饗堂路工忠烈祠參與中元普度，江啟臣表示，中橫公路是先賢先烈的努力成果，但目前仍未全面通車，現階段除了強化便道安全性，也持續推動中橫復建工作，希望恢復省道規格。

江啟臣說，努力了這麼久，終於今年獲得行政院核定復建案的「可行性評估」，將進入綜合規劃階段，他今天緬懷開路先烈，也希望向先賢報告，「他會承接中橫的精神，讓梨山居民有條安全回家的路。」

江啟臣表示，中橫公路歷經921強震、72水災受損至今，谷關至德基水庫路段柔腸寸斷，公路局在2012年時，搶通這段長24公里的道路，卻常遇坍方落石，所以僅供緊急救難用、限定時段通行。

他長年爭取中橫便道的安全強化經費，2014年爭取3年10億、2018年又爭取2年4億、去年10月再度上山考察，又爭取約12億，這些努力過程目前已逐漸展現成果，但部分路段仍常有邊坡崩塌情形，例如今日會勘的77K靈甫橋及17.2K新登仙溪橋，仍需持續努力強化。

公路局谷關工務段長張裕閔表示，77K靈甫橋段，公路局研擬延長明隧道長度，原本估計2億多，延長恐高達5億，目前已在設計中，目標明年中動工解決此路段崩塌問題。江啟臣說，針對17.2K處的修復狀況，去年考察也在此地關心施工狀況，感謝公路局、谷關工務段第一線施工人員的努力，特別是克服0403地震影響，預計明天即可完工。