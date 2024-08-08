快訊

龜記傳含尖銳塑膠碎片！危機處理讓網轟「想把錯推給消費者」 公司回應

憲法法庭律師費一次看！有人獨領80萬、有人當義工

日宮崎縣東側海域發生規模7.1地震 氣象廳發布海嘯警報範圍再擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化田中第一市場新建只差臨門一腳 鎮公所準備資料衝刺

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮第一市場拆除原地重建喊了3年，可望年底前發包新建大樓工程，記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮第一市場拆除原地重建喊了3年，可望年底前發包新建大樓工程，記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮本屆鎮長選舉決勝關鍵議題的第一市場改建案，進入細項變更設計審查階段，若順利通過，可望今年底前發包，興建三樓半的現代化市場大樓，市場外地面空間畫設機車停車格，汽車停放四樓露天空間，改善停車混亂的市容。

田中鎮第一市場原擬與日照、長照合建為衛福暨市場多功能大樓，地方以功能性相差太大、日照與長照車輛進出將造成交通複雜等問題，強烈反對合建，進而成為本屆鎮長選舉決勝關鍵的重大議題，現任鎮長蕭淑芬當時主張市場用地只做市場，得到選民支持，就任後她全力推動，獲中央補助9千萬元，鎮公所自籌1億9000萬元原地改建。

鎮公所今表示，第一市場拆除後的廢棄磚塊土石，如獲核可通過就能混合土方填平地下室，市場原建蔽率80%，重建後不到60%，鎮公所評估到市場購物的民眾絕大多數騎機車過來，很少開車，因此多出來的市場外地面空間將全數畫設機車停車格，汽車都停放四樓露天空間，約可停放40輛車。

市場地面一、二樓規畫攤販市場，三樓規畫社區活動中心，因位在東路里，一定設置東路社區活動中心，剩餘空間可能給西路社區進駐。四樓部分空間興建休憩運動場。

田中鎮第一市場2019年被鑑定為危樓，鎮公所安置承租攤商後圍起停用市場，改建案談了三年，如今經費到位，日前接獲中央通知要審查部分變更設計，鎮公所準備資料送審，抱持樂觀審慎態度，認為年底前可望辦理發包第一市場新建工程。

停車格 改建案 長照

延伸閱讀

恆春關山景區、泳池虧不停 鎮公所擬委外經營盼止血

後龍第二市場「異地重建」動土 新市場將「脫胎換骨」

雨炸南投！竹山鎮驚見地層下陷「1人高」 透天別墅26戶居民緊急撤離

彰化鹿港頂番婆淹水深達1米 鎮公所助清理家園

相關新聞

父親節自己表演當主角 豐原長青元氣學堂長者換裝唱戲曲

台中市政府社會局補助財團法人彭婉如文教基金會，承辦豐原長青元氣學堂，提供長輩照顧服務，學堂今天舉辦父親節慶祝活動，男性長...

電腦常當機太崩潰！彰化家扶田中服務處今獲捐贈 設備全面升級

電腦繪圖即將完成忽然當機很令人崩潰，彰化家扶中心田中服務處今受贈筆電等全新設備，新住民親子共學班、周末電腦班和大專生暑期...

中友埔里農莊開發案...民憂搶水 自組調查小組監測水位

中友百貨相關企業埔里農莊在南投開發大型旅館及遊憩區，屢遭地方控訴未環評就開發破壞環境，且恐致地下水源枯竭。居民今串連環團...

國道泰安服務區明天熱鬧 OPEN將擔任防詐暨交通安全宣導大使

國道公路警察局第三公路警察大隊明天上午10時30分，將在國道一號北向泰安服務區前廣場，舉辦防詐暨交通安全宣導活動，OPE...

江啟臣考察中橫便道持續推復建 希望恢復省道規格

中橫公路通車已24年，是梨山居民返家的重要道路，但地形險峻，開路難度高，開闢期間有多名開路先鋒因故犧牲，其中225名安奉...

彰化田中第一市場新建只差臨門一腳 鎮公所準備資料衝刺

彰化縣田中鎮本屆鎮長選舉決勝關鍵議題的第一市場改建案，進入細項變更設計審查階段，若順利通過，可望今年底前發包，興建三樓半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。