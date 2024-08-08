彰化田中第一市場新建只差臨門一腳 鎮公所準備資料衝刺

彰化縣田中鎮本屆鎮長選舉決勝關鍵議題的第一市場改建案，進入細項變更設計審查階段，若順利通過，可望今年底前發包，興建三樓半的現代化市場大樓，市場外地面空間畫設機車停車格，汽車停放四樓露天空間，改善停車混亂的市容。

田中鎮第一市場原擬與日照、長照合建為衛福暨市場多功能大樓，地方以功能性相差太大、日照與長照車輛進出將造成交通複雜等問題，強烈反對合建，進而成為本屆鎮長選舉決勝關鍵的重大議題，現任鎮長蕭淑芬當時主張市場用地只做市場，得到選民支持，就任後她全力推動，獲中央補助9千萬元，鎮公所自籌1億9000萬元原地改建。

鎮公所今表示，第一市場拆除後的廢棄磚塊土石，如獲核可通過就能混合土方填平地下室，市場原建蔽率80%，重建後不到60%，鎮公所評估到市場購物的民眾絕大多數騎機車過來，很少開車，因此多出來的市場外地面空間將全數畫設機車停車格，汽車都停放四樓露天空間，約可停放40輛車。

市場地面一、二樓規畫攤販市場，三樓規畫社區活動中心，因位在東路里，一定設置東路社區活動中心，剩餘空間可能給西路社區進駐。四樓部分空間興建休憩運動場。

田中鎮第一市場2019年被鑑定為危樓，鎮公所安置承租攤商後圍起停用市場，改建案談了三年，如今經費到位，日前接獲中央通知要審查部分變更設計，鎮公所準備資料送審，抱持樂觀審慎態度，認為年底前可望辦理發包第一市場新建工程。