立委會勘台中后綜高中、七星國小 爭取新建學生宿舍及改建老舊校舍

台中市后綜高中校外住宿環境不佳，立委楊瓊瓔爭取新建學生宿舍，今天會同相關單位會勘預定地，國教署同意補助480萬元規劃設計費及960萬元設備費，主建物經費由市政府自籌，楊瓊瓔希望明年順利發包，後年可完工。

楊瓊瓔等人今天也到后里區七星國小會勘老舊校舍，校方提出一、二期改建計畫，楊瓊瓔認為工期長達6年，建議一次性改建為四層樓建築，校方允諾重新評估，台中市府也同意將此提案及補充相關資料再送國教署審核。

楊瓊瓔今天邀教育部國民及學前教育署、台中市政府教育局及台中市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分等人，針對后綜高中學生宿舍新建工程及七星國小老舊校舍改建工程進行會勘。后綜高中及七星國小的家長會成員、多位里長也到場。

后綜高中校長王裕德表示，該校的學生來自神岡、大雅甚至和平區，目前的校外住宿環境不佳，每間宿舍容納6至7人，空間狹窄，僅有床鋪，學生使用摺疊桌在床上學習，校方計畫在操場西北側建設一棟兩層樓的學生宿舍，規劃設有25間四人宿舍，預計可容納100人。新建工程總經費為5934萬3600元，其中主建物工程經費4974萬3600元，設備設施經費960萬元。

國教署科長沈靜濤表示，將優先補助480萬元的規劃設計費及960萬元的設備設施費用，主建物工程經費由台中市政府教育局自籌。教育局副局長葉俊傑說，后綜高中正做老舊校舍改建，並計畫啟動新建學生宿舍，市府將全力支持主建物工程經費。

楊瓊瓔表示，后綜高中4年前提出老舊教室改建及新建學生宿舍需求，經評估後決定先推動老舊教室改建，目前工程正進行，接續啟動新建學生宿舍，期待國教署盡速核定規劃設計經費，若能在明年順利發包，預計民國115中完工，提供學生完善住宿環境。

楊瓊瓔等人也會勘七星國小老舊校舍，校長張若蘭說，西棟和北棟教學大樓均為二層樓老背少建築，原興建於民國47年的平房，後於民國73年增建為2層樓，至今已逾加強磚造35年使用年限。

張若蘭表示，西棟、北棟共32間教室，計畫分一、二期改建，一期拆建12間教室，經費約為1.3億元。沈靜濤表示，國教署支持將一期改建工程納入115年舊校舍改建計畫，二期納入118年計畫。