聽過「牛蛇」嗎？彰化縣動防所公告失主認領

天氣炎熱，蛇類出沒頻繁，彰化縣今年1到6月捕獲的蛇類達1375隻，種類繁多，最多的是臭青公598隻，其次是眼鏡蛇195隻，最近彰化縣動物防疫所接收歸列為寵物蛇的一隻牛蛇，很多人聞所未聞，由於飼主逸失的可能性高，動防所今天起，受理失主認領，如果逾5日無人認領，則會開放認養。

彰化縣目前的捕蜂抓蛇業務已委外處理，這隻長約一公尺的牛蛇是廠商捕獲後，送二林消防分隊，再轉送到動防所處理。當廠商告知是牛蛇時，包括消防人員及動防所人員都說頭一次受理，甚至連牛蛇其名都沒聽過。

縣府農業處人員表示，據資料顯示，牛蛇是一種大而無毒的遊蛇，屬地鼠蛇的一個亞種，是北美最大、最長的蛇之一，長度可達2.5公尺；牛蛇雖然體型大，但因顏色鮮豔好看，還算溫馴，被當做寵物蛇，市面一隻要價8千到1萬元。

彰化縣動物防疫所指出，由於這隻牛蛇的價格不低，飼生放生的可能性不高，很可能是不小心逸出，而逸失的寵物一般都不會距飼養地太遠，動防所因此今天起辦理認養，如逾5日無人認領，則會開放認養。

一般民眾會去認養寵物蛇嗎？動防所人員指出，過去曾拾獲一隻黃金蟒，由於討喜且價位高，市場十分火熱，動防所開放認養時，即有很多人競爭，最後抽籤處理。

彰化縣消防局表示，彰化縣目前的抓蛇是委外處理，2022年受理4201件、2023年4868件、2024年到7月則是2763件，有逐年增加趨勢，廠商捕獲的蛇則送交縣府農業處理。

至於捕獲的蛇類，農業處統計，今年1到6月共捕獲1375隻，其中以臭青公598隻最多，列保育類的毒蛇，以眼鏡蛇195隻最多，其次是雨傘節45隻，野生蛇類放歸山林，寵物蛇則接受認領。