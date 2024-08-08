快訊

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

誇張！錢包不見報案…中壢貪警竟套她提款卡密碼盜領近10萬

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽過「牛蛇」嗎？彰化縣動防所公告失主認領

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣動物防疫所接收歸列為寵物蛇的一隻牛蛇，今天起，受理失主認領，如果逾5日無人認領，則會開放認養。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣動物防疫所接收歸列為寵物蛇的一隻牛蛇，今天起，受理失主認領，如果逾5日無人認領，則會開放認養。圖／彰化縣動物防疫所提供

天氣炎熱，蛇類出沒頻繁，彰化縣今年1到6月捕獲的蛇類達1375隻，種類繁多，最多的是臭青公598隻，其次是眼鏡蛇195隻，最近彰化縣動物防疫所接收歸列為寵物蛇的一隻牛蛇，很多人聞所未聞，由於飼主逸失的可能性高，動防所今天起，受理失主認領，如果逾5日無人認領，則會開放認養。

彰化縣目前的捕蜂抓蛇業務已委外處理，這隻長約一公尺的牛蛇是廠商捕獲後，送二林消防分隊，再轉送到動防所處理。當廠商告知是牛蛇時，包括消防人員及動防所人員都說頭一次受理，甚至連牛蛇其名都沒聽過。

縣府農業處人員表示，據資料顯示，牛蛇是一種大而無毒的遊蛇，屬地鼠蛇的一個亞種，是北美最大、最長的蛇之一，長度可達2.5公尺；牛蛇雖然體型大，但因顏色鮮豔好看，還算溫馴，被當做寵物蛇，市面一隻要價8千到1萬元。

彰化縣動物防疫所指出，由於這隻牛蛇的價格不低，飼生放生的可能性不高，很可能是不小心逸出，而逸失的寵物一般都不會距飼養地太遠，動防所因此今天起辦理認養，如逾5日無人認領，則會開放認養。

一般民眾會去認養寵物蛇嗎？動防所人員指出，過去曾拾獲一隻黃金蟒，由於討喜且價位高，市場十分火熱，動防所開放認養時，即有很多人競爭，最後抽籤處理。

彰化縣消防局表示，彰化縣目前的抓蛇是委外處理，2022年受理4201件、2023年4868件、2024年到7月則是2763件，有逐年增加趨勢，廠商捕獲的蛇則送交縣府農業處理。

至於捕獲的蛇類，農業處統計，今年1到6月共捕獲1375隻，其中以臭青公598隻最多，列保育類的毒蛇，以眼鏡蛇195隻最多，其次是雨傘節45隻，野生蛇類放歸山林，寵物蛇則接受認領。

縣府農業處表示，近年來，捕獲的蛇類中，眼鏡蛇增加迅速，值得憂心，是否傳聞是有團體放生則要查證。

彰化縣動物防疫所接收歸列為寵物蛇的一隻牛蛇，今天起，受理失主認領，如果逾5日無人認領，則會開放認養。圖／彰化縣動物防疫所提供
彰化縣動物防疫所接收歸列為寵物蛇的一隻牛蛇，今天起，受理失主認領，如果逾5日無人認領，則會開放認養。圖／彰化縣動物防疫所提供

寵物 眼鏡蛇
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

「彰化停車GO」App下架 全縣僅員林有LED顯示停車位數

彰化按摩師涉猥褻違規按女客30次 被撤緩刑喊冤：她們指定

上班小心！4縣市大雷雨轟1小時 中南部9縣市豪大雨特報

彰縣總債務金額逐年遞減 5年累計減債107億元

相關新聞

聽過「牛蛇」嗎？彰化縣動防所公告失主認領

天氣炎熱，蛇類出沒頻繁，彰化縣今年1到6月捕獲的蛇類達1375隻，種類繁多，最多的是臭青公598隻，其次是眼鏡蛇195隻...

極稀有迷鳥「彩䴉」在台首見育雛 可能成「鳥類新住民」

台灣罕見的「彩䴉」連績5年出現在台南市北門區，今天更首次發現育雛。台南市生態保育學會表示，這應該是彩䴉在台南繁殖的首筆紀...

家貓明年列應登記寵物 動團、飼主表示贊成

農業部近日預告修正「指定犬為應辦理登記之寵物」草案，規定明年8月1日起，家貓也應辦理寵物登記。動保團體與飼主基於動物福利...

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記 違者最重罰1.5萬

愈來愈多國人飼養貓咪，甘願成為「貓奴」。鑒於全國家貓數量大幅增長，農業部近日預告修正「指定犬為應辦理登記之寵物」草案，規定明年8月1日起，家貓也應辦理寵物登記。若未依法進行登記，可處新台幣3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。但已經飼養家貓的飼主，可有1年緩衝期。

上海野生動物園遊客遭袋鼠暴揍入院 園方證實：將更新安全提示

上海野生動物園的浸入式展區「袋鼠坡」，因可以近距離接觸袋鼠，大受遊客青睞。然而近日，有遊客爆料，指其投餵時被一隻袋鼠打傷，引起熱議。對此，園方回應指，袋鼠打人確有發生，將更新安全提示。

貓咪聽見飼主打噴嚏就喵喵叫是在嫌吵嗎？「4有趣真相曝光」讓人猜不到

有些貓咪只要聽到主人打噴嚏，就會忍不住「喵喵喵」叫個幾聲，不少飼主看到這一幕可能會腦補貓咪在說「god bless you」，但真正的原因究竟是什麼呢？貓咪雜誌《catster》日前便針對貓咪此種行為給出4種答案，一起來看看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。