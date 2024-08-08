「彰化停車GO」App下架 全縣僅員林有LED顯示停車位數

彰化縣政府去年下架「彰化停車GO」App，到現在沒開發新應用軟體，縣內僅員林市停車熱點有顯示「尚有停車位」設施；縣政府今表示，「彰化停車GO」App是5年多前廠商的創意加值回饋，功能較陽春，現在有很多民間停車App可免費下載使用，縣府不開發類似相關軟體。

市區停車位往往一位難求，顯示尚有停車位的引導停車App頗受歡迎，全台僅台中市、桃園市的市政府交通局有類似停車GO的App，彰化縣原本也有，去年停用並在縣議員質詢功能不彰之後下架，沒再設計新應用軟體供民眾下載，彰化縣審計室認為資訊系統建置前宜加強評估規畫，以避免再發生類似情形。

縣政府交通處指出，「彰化停車GO」App是2019年鹿港動態停車導引系統得標廠商的創意加值回饋，僅能顯示公有停車場的停車空位，無法即時更新及顯示民間停車場的停車空位，功能較陽春，如要達到即時更新停車場資訊，需要再花費升級改版，各民營停車場業者也增加成本建置可傳輸介接資料的設備，公、民都所費不貲。

交通處表示，考量與民間停車App功能重疊且民眾下載使用的次數不高，去年已永久下架，也公告不提供下載並停止服務，民眾如有查詢停車場位置需求，可利用道路現場牌面指引、Google Map或下載民間相關停車App。

員林市公所在員林基督教醫院、靜修國小之間的停車熱點埋設停車格磁線，磁線沒感應車輛進入停放，停車空位數會透過系統連線顯示在路口LED看板；市公所表示，莒光陸橋進入員基的LED看板因布置員林燈會而拆除，未尚重設，現在新生路、雙平路的路口LED看板正常運作，用路人可看到停車熱區目前空格數。